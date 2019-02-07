В меню ресторана только консервы (видео)

У консервов не всегда хорошая слава. Но ресторан в Мадриде предлагает своим гостям блюда исключительно из консервированных продуктов. Оказалось, что это деликатесы!
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