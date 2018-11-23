 В Мексике опровергли сообщения о соглашении с США по беженцам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.11.2018

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Мир

В Мексике опровергли сообщения о соглашении с США по беженцам

США откроют границу только тем мексиканцам, чьи прошения об убежища одобрит суд, заявил Дональд Трамп. Со стороны Мексики в США стремятся попасть около 15 тысяч человек.

Забор на границе США и Мексики

Забор на границе США и Мексики

В Мексике опровергли сообщения о том, что Мехико и Вашингтон достигли договоренностей по мигрантам. "Между новым мексиканским правительством и США не заключено никаких соглашений", - говорится в распространенном в ночь на воскресенье, 25 ноября, заявлении сенатора Ольги Санчес Кордеро, 1 декабря вступающей на пост главы МВД Мексики. 

Газета The Washington Post сообщила, что Мексика приняла предложение администрации Трампа, согласно которому желающие иммигрировать в США мексиканцы должны ожидать решения о предоставлении убежища на территории своей страны. Официальное соглашение еще не подписано, детали будут обсуждаться, написало издание.

Ранее американский президент Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что США будут пропускать на свою территорию мексиканцев только в том случае, если их прошения об убежища в индивидуальном порядке будут одобрены судом. "Мы будем пускать только тех, кто прибывает в нашу страну на законных основаниях. В противном случае мы придерживаемся жесткого курса, предусматривающего задержания, - пригрозил глава Белого дома. - Если это по какой-либо причине будет необходимо, мы закроем свою южную границу".

Контекст

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Около 15 тысяч мигрантов хотят попасть в США

В мексиканском городе Тихуане на границе с США находятся около пяти тысяч мигрантов, в частности из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы, которые намерены просить политического убежища. По некоторым оценкам, еще около 10 тысяч человек находятся на пути в Тихуану, власти которой уже заявили о "гуманитарном кризисе" в связи с наплывом беженцев.

Ранее Дональд Трамп обвинил латиноамериканские страны в бездействии и пригрозил закрыть границу с Мексикой, а также разрешил американским солдатам применить силу в случае необходимости. США направили в регион почти 6 тысяч военных для поддержки пограничников.

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  • Женщина в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке держит плакат в поддержку приема беженцев.

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  • Сооснователь Google Сергей Брин

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Cооснователь Google против указа Трампа

    Миграционный указ Трампа жестко раскритиковали не только рядовые американцы, но и звезды кино и шоу-бизнеса, политики и бизнесмены. На акции протеста в аэропорту Сан-Франциско был замечен сооснователь Google Сергей Брин, ребенком с родителями эмигрировавший в США из Советского Союза. "Я здесь, потому что я беженец", - процитировал в Twitter слова Брина журналист Forbes.

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    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Цукерберг "обеспокоен" указом Трампа

    Среди тех, кто подверг критике миграционную политику Трампа, оказался и основатель Facebook Марк Цукерберг. "Как многие из вас, я обеспокоен последствиями недавних указов, подписанных президентом Трампом, - написал он на своей странице в соцсети. - Мы должны держать двери открытыми для беженцев. Ведь мы именно такие".

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо привестсвует сирийских беженцев.

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    Канада примет беженцев, отвергнутых США

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что примет всех беженцев, которым в соответствии с новым указом Трампа было отказано во въезде в США. Свое несогласие с миграционной политикой американского президента выразили глава британского правительства Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель.

    Автор: Ирина Филатова


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Миграционная политика Трампа и ее последствия

Контекст

Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

Десятки тысяч человек устроили акции протеста в крупнейших аэропортах США, выступая против ужесточения Дональдом Трампом миграционной политики. О том, как это было, фотогалерея DW. (30.01.2017)  

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Мексика согласилась с предложением США по мигрантам  

Аудио- и видеофайлы по теме

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