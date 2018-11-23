В Мексике опровергли сообщения о соглашении с США по беженцам

В Мексике опровергли сообщения о том, что Мехико и Вашингтон достигли договоренностей по мигрантам. "Между новым мексиканским правительством и США не заключено никаких соглашений", - говорится в распространенном в ночь на воскресенье, 25 ноября, заявлении сенатора Ольги Санчес Кордеро, 1 декабря вступающей на пост главы МВД Мексики.
Газета The Washington Post сообщила, что Мексика приняла предложение администрации Трампа, согласно которому желающие иммигрировать в США мексиканцы должны ожидать решения о предоставлении убежища на территории своей страны. Официальное соглашение еще не подписано, детали будут обсуждаться, написало издание.
Ранее американский президент Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что США будут пропускать на свою территорию мексиканцев только в том случае, если их прошения об убежища в индивидуальном порядке будут одобрены судом. "Мы будем пускать только тех, кто прибывает в нашу страну на законных основаниях. В противном случае мы придерживаемся жесткого курса, предусматривающего задержания, - пригрозил глава Белого дома. - Если это по какой-либо причине будет необходимо, мы закроем свою южную границу".
Около 15 тысяч мигрантов хотят попасть в США
В мексиканском городе Тихуане на границе с США находятся около пяти тысяч мигрантов, в частности из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы, которые намерены просить политического убежища. По некоторым оценкам, еще около 10 тысяч человек находятся на пути в Тихуану, власти которой уже заявили о "гуманитарном кризисе" в связи с наплывом беженцев.
Ранее Дональд Трамп обвинил латиноамериканские страны в бездействии и пригрозил закрыть границу с Мексикой, а также разрешил американским солдатам применить силу в случае необходимости. США направили в регион почти 6 тысяч военных для поддержки пограничников.
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Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа
Протесты - ответ на миграционный указ
Введенный Дональдом Трампом запрет на въезд в США для граждан семи преимущественно мусульманских стран - Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена - и приостановка приема беженцев вызвали по всей Америке массовые протесты, которые начались 28 января - на следующий день после подписания президентом миграционнного указа.
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Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа
Десятки тысяч протестующих в тридцати городах
Протесты охватили 30 городов Соединенных Штатов. Десятки тысяч демонстрантов собрались в аэропортах Вашингтона, Далласа, Бостона, Нью-Йорка, Сан-Франциско и других мегаполисов, чтобы выразить протест против миграционной политики нового американского президента.
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Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа
"Нет запрету для мусульман!"
"Впустите их! Нет запрету для мусульман", - гласит надпись на плакате одного из участников акции протеста в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Комментируя свой миграционный указ, сам президент Трамп заявил, что "речь не о религии - речь о терроризме и обеспечении безопасности нашей страны".
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Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа
Против Трампа и его администрации
Протестующие в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Надпись на плакате "Постройте забор вокруг Майка Пенса" обыгрывает фамилию американского вице-президента (a fence around Pence).
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Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа
85 тысяч беженцев за 2016 год
Женщина в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке держит плакат в поддержку приема беженцев. За 2016 год США приняли почти 85 тысяч беженцев, подсчитали в вашингтонском исследовательском центре Pew Research Center, основываясь на данных Госдепартамента США.
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Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа
Cооснователь Google против указа Трампа
Миграционный указ Трампа жестко раскритиковали не только рядовые американцы, но и звезды кино и шоу-бизнеса, политики и бизнесмены. На акции протеста в аэропорту Сан-Франциско был замечен сооснователь Google Сергей Брин, ребенком с родителями эмигрировавший в США из Советского Союза. "Я здесь, потому что я беженец", - процитировал в Twitter слова Брина журналист Forbes.
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Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа
Цукерберг "обеспокоен" указом Трампа
Среди тех, кто подверг критике миграционную политику Трампа, оказался и основатель Facebook Марк Цукерберг. "Как многие из вас, я обеспокоен последствиями недавних указов, подписанных президентом Трампом, - написал он на своей странице в соцсети. - Мы должны держать двери открытыми для беженцев. Ведь мы именно такие".
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Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа
Канада примет беженцев, отвергнутых США
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что примет всех беженцев, которым в соответствии с новым указом Трампа было отказано во въезде в США. Свое несогласие с миграционной политикой американского президента выразили глава британского правительства Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель.
Автор: Ирина Филатова