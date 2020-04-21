 В Магдебурге начался суд по делу о теракте в Галле | Новости из Германии о Германии | DW | 21.07.2020

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Германия

В Магдебурге начался суд по делу о теракте в Галле

Обвиняемому в теракте в Галле грозит пожизненное заключение. В зал суда его провели в наручниках и кандалах.

Здание окружного суда в Магдебурге

Здание окружного суда в Магдебурге

С соблюдением строгих мер безопасности в Магдебурге во вторник, 21 июля, открылся процесс по делу о нападении в октябре 2019 года на синагогу в Галле на востоке Германии. Подсудимый Штефан Б. (Stephan B.) обвиняется в убийстве двух человек, а также покушении на убийство 68 человек, причинении опасных телесных повреждений и разжигании межнациональной вражды.

Процесс, который ведется Высшим земельным судом в Наумбурге, из-за усиленных мер безопасности и большого внимания СМИ будет проходить в помещениях окружного суда в Магдебурге. Трое вооруженных сотрудников органов юстиции в полном обмундировании и с закрытыми лицами провели подсудимого в зал в наручниках и кандалах на ногах. Первое заседание началось с зачитывания обвинительного заключения.

28-летнему немцу вменяют в вину то, что он спланировал и совершил нападение на синагогу, исходя из "антисемитских, расистских и ксенофобских убеждений". Кроме того, он обвиняется в тяжком вымогательстве с применением насилия и разжигании межнациональной розни.

Ему грозит пожизненное заключение без права помилования.

Нападавший признал свою вину, но не раскаялся

Ранее сообщалось, что Штефан Б. полностью признал свою вину в нападении на синагогу. В то же время в ходе допросов он выразил сожаление, что ему не удалось убить еще больше людей, особенно мигрантов и евреев, сообщив, что для своих расистских и правоэкстремистских убеждений он искал поддержку в интернете, контактируя с единомышленниками, в основном из США.

9 октября 2019 года Штефан Б. попытался с оружием в руках ворваться в синагогу в Галле-на-Зале во время еврейского праздника Йом-Кипур и убить собравшихся там людей. Когда ему это не удалось, он застрелил на улице женщину, а затем мужчину в турецкой закусочной. При попытке скрыться злоумышленник тяжело ранил еще двух человек. В тот же день он был задержан и помещен в предварительное заключение.

Согласно заключению Федеральной прокуратуры, подсудимый своими действиями пытался причинить вред репутации Германии на мировой арене. Судя по всему, он действовал в одиночку. По сообщениям СМИ, подозреваемый рассказал следствию, как он самостоятельно изготовил оружие из металлических трубок и с помощью трехмерного принтера, он также смастерил "коктейли Молотова" и бомбы, а патроны купил в интернете.

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    Автор: Дарья Брянцева


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