 В Лондоне назвали интервью Боширова и Петрова наказанием за провал операции | Новости из Германии о России | DW | 16.09.2018

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Россия

В Лондоне назвали интервью Боширова и Петрова наказанием за провал операции

Боширову и Петрову, подозреваемым в покушении на Скрипалей, пришлось дать интервью RT в качестве наказания за то, что они "наследили" в ходе спецоперации, пишет The Telegraph.

Александр Петров и Руслан Боширов в интервью RT

Александр Петров и Руслан Боширов в интервью RT

Российские спецслужбы переживают кризис из-за неудавшегося покушения на экс-агента Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Солсбери, пишет британская газета The Telegraph в воскресенье, 16 сентября.

Другие ведомства российской разведки считают, что сотрудники ГРУ "вышли за рамки допустимого" в своих попытках убить Скрипаля и его дочь Юлию, сообщили The Telegraph высокопоставленные источники в правительстве Великобритании. По их словам, Руслану Боширову и Александру Петрову, подозреваемым в покушении на Скрипаля, пришлось выступить на российском телевидении в качестве наказания за то, что они "оставили следы" в ходе операции.

Контекст

В России вышло интервью с двумя подозреваемыми в отравлении Скрипалей в Солсбери. Ответы Петрова и Боширова для DW проанализировал британский эксперт российских спецслужб. (13.09.2018)

Владимир Путин признал, что Кремлю известны подозреваемые в деле об отравлении Скрипалей. Эксперты ответили, зачем для их поиска Москве потребовалась целая неделя. (12.09.2018)

Подробности о паспортах Боширова и Петрова 

13 сентября на российском канале RT показали интервью с Бошировым и Петровым, подозреваемыми в отравлении ядом класса "Новичок" двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Они заявили, что не имеют отношения к покушение и приезжали в Солсбери как туристы. Скотленд-Ярд и независимая прокурорская служба Великобритании полагают, что имена Боширова и Петрова - вымышленные.

Журналисты-расследователи из изданий "Проект", Bellingcat и The Insider утверждают, что на файле с паспортными данными Боширова и Петрова стоят одинаковые пометки, указывающие на принадлежность к спецслужбам. Кроме того, на служебных отметках к паспортам обоих мужчин стоит печать "Сведений не давать" с номером телефона. Дозвонившиеся по нему журналисты утверждают, что номер принадлежит Минобороны РФ.

Смотрите также:

  • Инфокарта Места, связанные с отравлением Скрипалей

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Где нашли следы "Новичка"

    В день отравления, 4 марта 2018 года, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были в баре The Mills в центре Солсбери и обедали в итальянском ресторане Zizzi. Около 16 часов по местному времени их нашли без сознания на скамейке рядом с торговым центром The Maltings. Полиция обнаружила в баре и ресторане следы "Новичка". Самой высокой концентрация яда оказалась на ручке входной двери дома Скрипаля.

  • Инфокарта Где находится лаборатория Портно-Даун

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Между Солсбери и Эймсбери

    Военная научно-техническая лаборатория "Портон-Даун", где было установлено, что яд, которым отравили Скрипалей, - это "Новичок", находится почти ровно посередине между Солсбери и Эймсбери. В Эймсбери живет еще один пострадавший от отравления этим ядом - Чарли Роули.

  • Инфокарта Поездка Роули и Cтерджес в Солсбери 29 июня

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Еще двое пострадавших от "Новичка"

    В "Портон-Даун" установили, что Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая скончалась от отравления, тоже подверглись воздействию "Новичка". За день до того, как им стало плохо, Роули и Стерджес были в Солсбери. Они побывали в садах королевы Елизаветы в десяти минутах ходьбы от скамейки, где нашли Скрипалей, и в приюте для бездомных. где жила Стерджес. Вечером пара уехала в Эймсбери.

  • Инфокарта Где Роули и Стерджес былипосле отравления

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Как развивались события в Эймсбери

    Утром 30 июня "скорая" увезла Дон Стерджес из дома Роули в Эймсбери. В тот же день госпитализировали и ее друга. Перед тем, как ему стало плохо, Роули был в аптеке Boots и баптистской церкви в Эймсбери. Жителям города, посещавшим эти места, было рекомендовано принять меры предосторожности. Позднее в доме Роули полиция нашла флакон с веществом, идентифицированным как "Новичок".

    Автор: Ирина Филатова


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"2:0 в пользу Лондона" – немецкие СМИ об интервью Петрова и Боширова

Контекст

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

Галерея DW о главных местах в Солсбери и Эймсбери, связанных с отравлением ядом "Новичок". (25.07.2018)  

Ссылки в интернете

Издание "Проект" сообщило подробности о паспорте Руслана Боширова

Отравление Скрипалей: журналисты дозвонились до Минобороны

The Telegraph: Боширову и Петрову пришлось дать интервью RT

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"2:0 в пользу Лондона" – немецкие СМИ об интервью Петрова и Боширова  

"Гражданские лица" в Солсбери: что думают эксперты о заявлении Путина  

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