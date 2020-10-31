 В Лионе неизвестный открыл огонь возле православной церкви | Новости из Германии о Европе | DW | 31.10.2020

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Европа

В Лионе неизвестный открыл огонь возле православной церкви

Агентство AFP со ссылкой на полицию сообщило о ранении православного священника у церкви во французском Лионе.

Машина французской полиции

Машина французской полиции

В 7-м округе французского Лиона, возле греческой православной церкви, неизвестный открыл огонь. Как передало в субботу, 31 октября, агентство AFP со ссылкой на полицию, ранения получил православный священник. Преступник скрылся от полиции. 
По данным источника агентства, священник закрывал дверь в церковь, когда произошло нападение, и сейчас находится в тяжелом состоянии.

Как передало местное издание LyonMag, выстрелы прозвучали в районе 16.00 по местному времени (18.00 мск) у храма на улице Сан-Лазар. Преступник, которому, по предварительным оценкам, около 40 лет, стрелял дважды, уточняет LyonMag. По его данным, священник не был знаком с нападавшим. В настоящее время район оцеплен  полицией. Медики оказывали священнослужителю помощь на месте. По данным СМИ, ранения угрожают жизни мужчины. 

Атака в Ницце

Нападение в Лионе произошло через два дня после трагедии в Ницце, где в результате ножевой атаки 29 октября погибли не менее трех посетителей базилики Нотр-Дам, еще шесть человек были ранены. Согласно источникам в полиции, одна из жертв - женщина - была обезглавлена. Злоумышленник выкрикивал "Аллаху акбар!" и продолжал делать это даже после задержания. При аресте он получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. По данным следствия, нападение совершил 21-летний гражданин Туниса, прибывший в ЕС в конце сентября и не имеющий статуса беженца во Франции.  

Новость дополняется.

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    Автор: Михаил Бушуев


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