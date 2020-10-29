Во Франции объявлен высший уровень террористической угрозы

После нападения предполагаемого исламиста в Ницце, в результате которого погибли три человека, Франция объявила высший уровень террористической угрозы. Как заявил в четверг, 29 октября, в Париже премьер-министр Жан Кастекс, этот режим распространяется на территорию всей страны. Кастекс назвал преступление в Ницце "трусливым и варварским актом, который поверг всю страну в траур".
Ранее в четверг в результате нападения с ножом в церкви Нотр-Дам в Ницце погибли три человека, еще шесть ранены. Согласно источникам в полиции, одна женщина была обезглавлена.
При задержании нападавший кричал "Аллах акбар!"
Согласно сообщениям, злоумышленник утром ворвался в базилику и набросился с ножом на посетителей. По данным газеты Le Figaro, одна женщина была убита в самом здании церкви, еще одна - в кафе рядом с ней, где она хотела спрятаться от нападавшего. Третий погибший - мужчина.
Нападавшего удалось задержать. По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, при задержании мужчина получил огнестрельное ранение и доставлен в больницу. Эстрози сказал, что он постоянно выкрикивал "Аллах акбар!" после задержания.
Нападения в Авиньоне и в Саудовской Аравии
Между тем в Авиньоне в четврег полиция застрелила человека, который угрожал прохожим ножом и выкрикивал "Аллаху акбар!", а в Саудовской Аравии в городе Джидда совершено нападение на охранника французского консульства. Согласно сообщениям, охранник был ранен, но его жизнь вне опасности.
Убийство в пригороде Парижа
16 октября в Париже родившийся в Москве 18-летний чеченец Абдуллах А. с криками "Аллаху акбар!" напал с ножом на 47-летнего учителя истории и географии Самюэля Пати, убил и обезглавил его. Пати работал в колледже в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. На уроке, посвященном свободе слова, он показывал 13-летним ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo.
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Автор: Михаил Бушуев