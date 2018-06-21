 В Куропатах сносят кресты и задерживают протестующих активистов | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 04.04.2019

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Беларусь

В Куропатах сносят кресты и задерживают протестующих активистов

На месте мемориала жертвам сталинизма в Беларуси снесены десятки крестов, установленных общественными активистами. Территория оцеплена милицией.

Снесенные в Куропатах кресты, 4 апреля 2019 года

Снесенные в Куропатах кресты, 4 апреля 2019 года

Под Минском в четверг, 4 апреля, снесены десятки крестов, установленных общественными активистами на месте мемориала жертвам сталинских репрессий Куропаты. Работы начались с утра, и, как сообщил к середине четверга в Facebook активист Дмитрий Дашкевич, который устанавливал эти кресты в 2018 году, снесено 70 крестов. Проверить информацию трудно, так как вся территория урочища оцеплена. Небольшие кресты, которые были установлены в предыдущие годы, пока остались.

В урочище Куропаты, которое сейчас разрезает Минская кольцевая дорога, в 1937-1941 годах были убиты и захоронены десятки тысяч человек. Еще в апреле прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в этом месте следует поставить памятник, и памятник действительно установили. Но во время телевизионной трансляции "Большой разговор с президентом" 1 марта этого года Лукашенко сказал, что ему не нравятся большие белые кресты в Куропатах, которые видны, если ехать по Минской кольцевой дороге.

Милицейское оцепление в Куропатах, 4 апреля 2019 года

Милицейское оцепление в Куропатах, 4 апреля 2019 года

"Здесь идут монтажные работы по благоустройству территории", – заявил корреспонденту DW заместитель начальника Минского РОВД Сергей Удодов и потребовал покинуть территорию мемориального комплекса Куропаты, несмотря на статус журналиста. Удодов также запретил близко подходить к машине, в которую грузили кресты. Было запрещено и приближаться к сотрудникам Боровлянского спецлесхоза. По телефону в лесхозе отказались комментировать DW ситуацию. Однако, как сообщил директор спецлесхоза государственному агентству БелТА, в Куропатах проходят плановые работы по благоустройству и "удаляются незаконно установленные сооружения".

Контекст

Сотни людей собрались 3 июня в месте массовых расстрелов в урочище Куропаты, чтобы почтить память жертв сталинских репрессий в 1937-1941 годах. Правоохранительные органы не мешали проведению акции. (03.06.2018)

Гражданские активисты подвели итог вахты по защите Куропат. Они говорят о консенсусе в Беларуси о недопустимости работы ресторана, открытого рядом с мемориалом жертвам сталинизма. (21.06.2018)

Предприниматель Зайдес требует от белорусской газеты "Новы час" возмещения морального ущерба за статьи о ресторане вблизи места расстрела жертв сталинских репрессий под Минском. (17.12.2018)

В четверг правозащитный центр "Весна" также сообщил по меньшей мере о шести активистах, задержанных в Куропатах: сопредседателе оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павле Северинце, а также Денисе Урбановиче, Дмитрии Дашкевиче, Филиппе Шеврове, Нине Богинской, Валерии Рябцеве. По предположению правозащитников, их доставили либо в Минский РОВД, либо в Боровлянский отдел милиции, к которому территориально относится урочище Куропаты.

Философ и методолог Владимир Мацкевич в интервью DW, которое он дал у оцепленного урочища Куропаты, назвал происходящее "осквернением могил и мародерством". "Народный мемориал кому-то очень сильно режет глаза. Президент сказал, что его раздражают кресты, которые он видит с кольцевой дороги. Нужно попытаться представить себе ту ненависть к проявлению свободной воли, к самостоятельности, которую демонстрирует сегодняшняя власть". Мацкевич затруднился найти рациональное объяснение происходящему, допустив, что "кому-то нужно обострить ситуацию, чтобы предстоящая электоральная кампания не проходила так мертво, как сейчас уже очевидно, что она бы проходила".

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    Автор: Марсель Фюрстенау, Элла Володина


Смотреть видео 02:14

Память о репрессиях: музей ГУЛАГа начал свою работу

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Памятники жертвам коммунизма

Память о жертвах политических репрессий коммунистической эпохи хранят мемориалы во всем мире.  

Ссылки в интернете

Сайт правозащитного центра "Весна"

Сайт правозащитного центра "Весна"

Аудио- и видеофайлы по теме

Память о репрессиях: музей ГУЛАГа начал свою работу  

Как прошел день памяти жертв политических репрессий в Москве  

Последний адрес: как в России вспоминают жертв сталинизма  

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