В Куропатах сносят кресты и задерживают протестующих активистов

Под Минском в четверг, 4 апреля, снесены десятки крестов, установленных общественными активистами на месте мемориала жертвам сталинских репрессий Куропаты. Работы начались с утра, и, как сообщил к середине четверга в Facebook активист Дмитрий Дашкевич, который устанавливал эти кресты в 2018 году, снесено 70 крестов. Проверить информацию трудно, так как вся территория урочища оцеплена. Небольшие кресты, которые были установлены в предыдущие годы, пока остались.

В урочище Куропаты, которое сейчас разрезает Минская кольцевая дорога, в 1937-1941 годах были убиты и захоронены десятки тысяч человек. Еще в апреле прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в этом месте следует поставить памятник, и памятник действительно установили. Но во время телевизионной трансляции "Большой разговор с президентом" 1 марта этого года Лукашенко сказал, что ему не нравятся большие белые кресты в Куропатах, которые видны, если ехать по Минской кольцевой дороге.

Милицейское оцепление в Куропатах, 4 апреля 2019 года

"Здесь идут монтажные работы по благоустройству территории", – заявил корреспонденту DW заместитель начальника Минского РОВД Сергей Удодов и потребовал покинуть территорию мемориального комплекса Куропаты, несмотря на статус журналиста. Удодов также запретил близко подходить к машине, в которую грузили кресты. Было запрещено и приближаться к сотрудникам Боровлянского спецлесхоза. По телефону в лесхозе отказались комментировать DW ситуацию. Однако, как сообщил директор спецлесхоза государственному агентству БелТА, в Куропатах проходят плановые работы по благоустройству и "удаляются незаконно установленные сооружения".

В четверг правозащитный центр "Весна" также сообщил по меньшей мере о шести активистах, задержанных в Куропатах: сопредседателе оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павле Северинце, а также Денисе Урбановиче, Дмитрии Дашкевиче, Филиппе Шеврове, Нине Богинской, Валерии Рябцеве. По предположению правозащитников, их доставили либо в Минский РОВД, либо в Боровлянский отдел милиции, к которому территориально относится урочище Куропаты.

Философ и методолог Владимир Мацкевич в интервью DW, которое он дал у оцепленного урочища Куропаты, назвал происходящее "осквернением могил и мародерством". "Народный мемориал кому-то очень сильно режет глаза. Президент сказал, что его раздражают кресты, которые он видит с кольцевой дороги. Нужно попытаться представить себе ту ненависть к проявлению свободной воли, к самостоятельности, которую демонстрирует сегодняшняя власть". Мацкевич затруднился найти рациональное объяснение происходящему, допустив, что "кому-то нужно обострить ситуацию, чтобы предстоящая электоральная кампания не проходила так мертво, как сейчас уже очевидно, что она бы проходила".

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