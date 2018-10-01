В Крыму запущены первые блоки электростанций "Таврическая" и "Балаклавская"

В аннексированном Россией Крыму запущены в работу первые блоки двух новых электростанций - "Таврической" в Симферополе и "Балаклавской" в Севастополе. "Сегодня в ночь станция "Таврическая" запущена первой: первый блок сейчас уже работает в сеть на полную мощность. В 8 утра закончен пуск блока на "Балаклавской", - сообщил в понедельник, 1 октября, замминистра энергетики РФ Андрей Черезов на совещании в Симферополе.

Обе ТЭС выдают 500 мегаватт мощности, указал далее Черезов. По его словам, окончательный ввод первых блоков в эксплуатацию произойдет в течение месяца. Кроме того, уже стартовала проверка для выдачи разрешений на запуск второй очереди.

Первоначально планировалось, что первые энергоблоки ТЭС будут введены в эксплуатацию в конце мая текущего года. В июне эти сроки были перенесены на осень. Ввод в эксплуатации второй очереди был намечен в Севастополе на 1 октября, в Симферополе - на 1 ноября. Об изменении этих сроков пока не сообщалось.

Скандал вокруг оказавшихся в Крыму газовых турбин Siemens

Строительство обеих станций ведет входящее в структуру "Ростеха" ООО "Технопромэкспорт". Эта компания оказалась в центре скандала вокруг поставок в аннексированный Россией Крым газовых турбин немецкого концерна Siemens. Летом 2017 года стало известно, что компания перенаправила немецкие газовые турбины на проекты сооружения ТЭС в Симферополе и Севастополе вопреки договорным обязательством и с нарушением санкций ЕС, наложенных на захват Россией украинского полуострова.

Турбины, в соответствии с договором предназначавшиеся для строительства электростанции в Тамани, были проданы другой компании, подверглись модернизации и были направлены в Крым. "При этом использованы российские ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование. Компания понесла затраты на транспортировку, установку оборудования и сертификацию", - заявили в "Технопромэкспорте".

Руководство Siemens приняло решение приостановить поставки оборудования для электростанций подконтрольным государству российским компаниям, продать свою долю в российском СП и разорвать ряд лицензионных соглашений. Кроме того, в связи с поставками турбин в Крым в августе 2017 года ООО "Технопромэкспорт" было включено в европейский санкционный список, в конце января 2018 года - в американский.

Смотрите также:

Крым застрял в очередях "Переходный период" подходит к концу "Переходный период" парализовал официальные ведомства Крыма - до конца 2014 года жители полуострова должны были поменять украинские документы на российские. Для этого приходилось часами, а иногда и сутками стоять в очередях. Корреспондент DW обошла госучреждения Симферополя, чтобы оценить доступность государственных услуг.

Крым застрял в очередях Перекличка в ФМС В Федеральной миграционной службе (ФМС) Симферополя на улице Дзержинского подать документы на паспорт хотят 774 человека, в день проходит около десяти. Поэтому жители ведут свои списки: три раза в неделю нужно приходить на перекличку. Кто не пришел - попадает в конец очереди.

Крым застрял в очередях Очередь, чтобы встать в очередь В Госкомрегистре, где выдают свидетельства о собственности, очередь электронная. Но чтобы в нее попасть, нужно отстоять еще одну очередь, живую. В день выдают от 80 до 120 талонов - в зависимости от количества сотрудников.

Крым застрял в очередях Спрос формирует предложение Очередь за талонами в Госкомрегистр достигает 4000 человек. На фоне дефицита возникает нелегальная торговля - место в очереди можно купить или продать. 12 ноября власти Крыма арестовали нарушителей, но на следующий же день появились новые.

Крым застрял в очередях Номер 93 Очередь в Госкомрегистр: чтобы не забыть, кто за кем стоял, люди пишут номера на руке.

Крым застрял в очередях Центр борьбы со СПИДом Нет, количество больных СПИДом после присоединения к России на полуострове не возросло - просто справку об отсутствии заболевания должны получить те, кто обращается за видом на жительство в Крыму. А это все, у кого есть проблемы с получением российского паспорта, - иностранные граждане, беженцы, лица без гражданства.

Крым застрял в очередях Техосмотр Отдельная проблема для жителей Крыма - российские автомобильные номера. Без них за машину придется платить таможенные пошлины. Чтобы поставить автомобиль на учет, нужно несколько часов провести в очереди на техосмотр.

Крым застрял в очередях ГИБДД После техосмотра отдельная очередь в ГИБДД. Но замена номеров - палка о двух концах: владелец сразу станет персоной нон грата на Украине. Поэтому до сих пор в Крыму перерегистрировались только 18 процентов автомобилистов.

Крым застрял в очередях "Укртелеком" Даже такая простая вещь, как оплата телефонных услуг, требует больших усилий. Проблема в том, что компания "Укртелеком", принадлежащая Ринату Ахметову, резко сократила свое присутствие в Крыму.

Крым застрял в очередях Пенсионный фонд В этой очереди приходится стоять не только пенсионерам, но и всем, кто хочет получить СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета. Без этого документа невозможно устроиться на работу.

Крым застрял в очередях Один на весь район В Симферополе только одно отделение Пенсионного фонда на полумиллионный город и район. Этот пенсионер приехал из села Чистенькая Симферопольского района к 9 утра и получил номер 145. Автор: Юлия Вишневецкая, Симферополь

