 В Крыму запущены первые блоки электростанций ″Таврическая″ и ″Балаклавская″ | Новости из Германии об Украине | DW | 01.10.2018

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Украина

В Крыму запущены первые блоки электростанций "Таврическая" и "Балаклавская"

В Симферополе и Севастополе начали работу две электростанции. Строительством занималось ООО "Технопромэкспорт", замешанное в скандале вокруг поставок турбин Siemens в аннексированный Россией Крым.

ТЭС Балаклавская в Севастополе

ТЭС "Балаклавская" в Севастополе

В аннексированном Россией Крыму запущены в работу первые блоки двух новых электростанций - "Таврической" в Симферополе и "Балаклавской" в Севастополе. "Сегодня в ночь станция "Таврическая" запущена первой: первый блок сейчас уже работает в сеть на полную мощность. В 8 утра закончен пуск блока на "Балаклавской", - сообщил в понедельник, 1 октября, замминистра энергетики РФ Андрей Черезов на совещании в Симферополе.

Обе ТЭС выдают 500 мегаватт мощности, указал далее Черезов. По его словам,  окончательный ввод первых блоков в эксплуатацию произойдет в течение месяца. Кроме того, уже стартовала проверка для выдачи разрешений на запуск второй очереди.

Первоначально планировалось, что первые энергоблоки ТЭС будут введены в эксплуатацию в конце мая текущего года. В июне эти сроки были перенесены на осень. Ввод в эксплуатации второй очереди был намечен в Севастополе на 1 октября, в Симферополе - на 1 ноября. Об изменении этих сроков пока не сообщалось.

Скандал вокруг оказавшихся в Крыму газовых турбин Siemens

Строительство обеих станций ведет входящее в структуру "Ростеха" ООО "Технопромэкспорт". Эта компания оказалась в центре скандала вокруг поставок в аннексированный Россией Крым газовых турбин немецкого концерна Siemens. Летом 2017 года стало известно, что компания перенаправила немецкие газовые турбины на проекты сооружения ТЭС в Симферополе и Севастополе вопреки договорным обязательством и с нарушением санкций ЕС, наложенных на захват Россией украинского полуострова.

Контекст

Турбины, в соответствии с договором предназначавшиеся для строительства электростанции в Тамани, были проданы другой компании, подверглись модернизации и были направлены в Крым. "При этом использованы российские ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование. Компания понесла затраты на транспортировку, установку оборудования и сертификацию", - заявили в "Технопромэкспорте".

Руководство Siemens приняло решение приостановить поставки оборудования для электростанций подконтрольным государству российским компаниям, продать свою долю в российском СП и разорвать ряд лицензионных соглашений. Кроме того, в связи с поставками турбин в Крым в августе 2017 года ООО "Технопромэкспорт" было включено в европейский санкционный список, в конце января 2018 года - в американский.

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