 В Краснодаре пропала сотрудница штаба Навального | Новости из Германии о России | DW | 10.11.2018

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Россия

В Краснодаре пропала сотрудница штаба Навального

Сотрудница штаба Навального в Краснодаре Вера Холодная не выходит на связь с 5 ноября, ее местонахождение неизвестно.

Протесты сторонников Навального, январь 2018

Протесты сторонников Навального, январь 2018

Краснодарский штаб Алексея Навального в пятницу, 9 ноября, сообщил об исчезновении сотрудницы Веры Холодной. Девушка не выходит на связь с 5 ноября, ее местонахождение неизвестно.

"Нам искренне хочется надеяться, что таинственное исчезновение нашей сотрудницы вызвано какими-то личными обстоятельствами. Но, учитывая кубанские реалии, мы вынуждены бить тревогу", - говорится на странице штаба в соцсети "В контакте".

Рост протестной активности в РФ

В 2018 году сторонников оппозиционного политика в России неоднократно задерживали. 28 января более чем в ста городах России прошли организованные Алексеем Навальным акции в поддержку "забастовки избирателей" - стратегии бойкота президентских выборов. На мероприятиях были задержаны сотни человек.

Контекст

Перед инаугурацией Владимира Путина тысячи митингующих вышли на акцию Алексея Навального в Москве. Сотни участников, включая самого Навального, задержали. Репортаж DW. (05.05.2018)

Акция Алексея Навального собрала в Москве тысячи митингующих. Нескольких участников, включая самого Навального, задержали. Репортаж DW из центра столицы. (28.01.2018)

5 мая примерно в ста городах РФ состоялись акции сторонников Навального под лозунгом "За право быть гражданином". В ходе протестов всего в России были задержаны свыше 1300 человек. Во многих городах акции сопровождались провокациями со стороны провластных активистов.

В преддверии состоявшихся 9 сентября акций протеста против пенсионной реформы в штабах Навального в ряде городов РФ прошли обыски и задержания. В день протестов, организованных сторонниками Навального, всего по стране были задержаны несколько сотен участников акций.

В 2018 году в России резко возросла протестная активность, говорится в опубликованном 8 ноября докладе Центра экономических и политических реформ. Авторы исследования указывают сторонников Навального как одних из самых активных организаторов протестов. 

Смотрите также:

  • Участница митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Александра.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Александра, Санкт-Петербург

    "Я специально приехала в Санкт-Петербург из города Великие Луки, у нас такие акции не проводятся. Потому что - кто, если не мы? Картинку, с которой я пришла на митинг, я нашла в интернете. Она очень ироничная, я называю ее "робоцарь". Я рассматриваю вариант отъезда за границу. Потому что в этой стране, с этим "царем" нет жизни для молодежи, и для взрослых - тоже".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Дмитрий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дмитрий, 65 лет, Москва

    "Я работаю в сфере образования. Пришел потому, что считаю, что выборы были нелегитимными. Это - неопасная форма выражения своего мнения, за что меня задерживать? Самое главное, что вышла молодежь. Это следствие технической революции".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Дарья.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дарья, 29 лет, Москва

    "Я - ветеринарный врач. Пришла потому, что считаю, что в этом государстве не соблюдаются мои права. Мне неприятно, что выйти на "собянинг" или "путинг" на Тверскую улицу можно, а мне почему-то поддержать Навального нельзя. Это - мой протест".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Андрей.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Андрей, 18 лет, Санкт-Петербург

    "Я - студент колледжа. Участвую в протестных акциях с марта 2017 года. На эту акцию я пришел потому, что я против вмешательства государства в интернет. Я не считаю эти выборы легитимными, так как главного конкурента Путина не допустили к участию, я имею в виду Алексея Навального. За границу уезжать не собираюсь, я считаю себя патриотом и хочу менять здесь ситуацию".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Екатерина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Екатерина, 23 года, Москва

    "Я пришла потому, что моего политического представительства на выборах президента не было. Мой плакат - небольшая отсылка к известной всем акции. Я считаю, что Путин и его окружение - коррупционеры".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Валентин.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Валентин, Санкт-Петербург

    "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Виталий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Виталий, 29 лет, Москва

    "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Галина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Галина, 57 лет, Москва

    "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Денис.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Денис, 30 лет, Москва

    "Я - менеджер по туризму. Был кандидатом в муниципальные депутаты и видел, как люди в управе препятствуют регистрации оппозиционных кандидатов. Я видел, как эти выборы фальсифицируются. У нас отняли выбор".

  • Задержания на митинге Он нам не царь в Москве.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Более 1300 задержанных по всей России

    По данным "ОВД-Инфо" на 19 часов субботы, в Москве задержали 572 человека, в Санкт-Петербурге - 180. Всего в России задержаны 1348 человек. Акции во многих городах сопровождались провокациями со стороны провластных активистов.

    Автор: Никита Баталов, Елена Барышева, Владимир Изотов, Санкт-Петербург


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Как проходили протесты 9 сентября против пенсионной реформы

Контекст

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

На митингах против инаугурации Владимира Путина задержали более 1300 человек. Акции прошли в десятках российских городов. DW спросила участников митингов, кто они и почему вышли протестовать. (05.05.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение краснодарского штаба Навального в соцсети "В контакте"

Аудио- и видеофайлы по теме

Как проходили протесты 9 сентября против пенсионной реформы  

За что преследуют оппозиционеров в России?  

За Путина или за Навального - дискуссия молодых сторонников политиков  

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