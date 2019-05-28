В Косово освобожден задержанный спецназом россиянин

Полиция Косово освободила двух сотрудников миссии ООН UNMIK, задержанных во вторник, 28 мая, в ходе полицейской операции на севере республики, один из них - гражданин РФ Михаил Краснощеков. До этого Москва потребовала от Косово освободить Краснощекова. "Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте", - написал в своем микроблоге Twitter посол РФ в Сербии Александр Чепурин.

Ранее миссия ООН UNMIK сообщила, что на севере Косово задержаны два ее сотрудника, которых впоследствии доставили в больницу в связи с травмами. Глава миссии Захир Танин призвал Косово освободить сотрудников UNMIK, предупредив, что если им причинят какой-либо вред, в ответ последуют "самые строгие дипломатические правовые меры на международном уровне".

Михаил Краснощеков был задержан утром 28 мая в городе Зубин-Поток, сообщила представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что Краснощеков обладает дипломатическим иммунитетом. МИД РФ потребовал от руководства миссии предоставить "исчерпывающую" информацию о задержании россиянина и "предпринять максимальные усилия с целью его незамедлительного освобождения".

Косово "будет следовать международным соглашениям"

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай в своем Twitter заявил, что в случае с россиянином республика будет действовать "в соответствии с международными соглашениями". Косово и другие балканские страны "хорошо знакомы с российской агендой, направленной на дестабилизацию" этого региона, продолжил политик.

Косовские ВС приведены в боевую готовность

Ранее 28 мая были приведены в полную боевую готовность вооруженные силы Сербии. Это произошло после сообщений сербского телевидения о том, что полиция Косово "вторглась" на территории на севере этой не признанной Сербией республики, где преимущественно проживают сербы.

Косовская полиция в свою очередь сообщила, что провела в городе Косовска-Митровица на севере республики операцию против организованной преступности, в результате были задержаны несколько человек, подозреваемых в участии в преступных бандах, контрабанде товаров, злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции.

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