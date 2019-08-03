 В Копенгагене произошел второй за неделю взрыв | Новости из Германии о Европе | DW | 10.08.2019

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Европа

В Копенгагене произошел второй за неделю взрыв

Инцидент произошел перед участком полиции в копенгагенском районе Нёрребро, полиция разыскивает предполагаемого злоумышленника.

На месте взрыва в Копенгагене

На месте взрыва в Копенгагене

В Копенгагене прогремел второй за последние четыре дня взрыв. Инцидент произошел ранним утром в субботу, 10 августа, рядом с полицейским участком в районе Нёрребро, известном многонациональным населением. В результате повреждены окна и вход в здание, в котором на момент взрыва никто не находился. Люди не пострадали.

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"Без сомнения, это было умышленное деяние", - заявил журналистам инспектор полиции Йорген Берген Сков. Обстоятельства и причины инцидента выясняются. Спустя короткое время после взрыва был замечен мужчина, убегавший от полицейского участка. Полиция ведет его розыск.

Взрывы в Копенгагене и шведской Ландскроне

Первый взрыв в датской столице прогремел 6 августа. В результате был серьезно поврежден фасад здания налогового ведомства и получил легкие ранения один человек. По словам Скова, пока еще рано говорить о возможных связях двух взрывов.

Вечером 7 августа также произошел взрыв перед ратушей в городе Ландскрона на юге Швеции, находящемся в часе езды от Копенгагена.

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Смотрите также:

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  • Иракец Даниэль Кристенсен проходит через вращающуюся металлическую дверь в депортационный центр Керсховегорд

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    Временное пребывание

    Вообще-то Даниэля Кристиансена зовут Али Аднан. С тех пор, как уроженец Ирака принял христианство, он настаивает на том, чтобы его называли новым именем. Он находится в депортационном центре Керсховегорд уже больше года. Однако датские власти хотят поскорее отправить иракца на родину.

  • 27-летний иракец Даниэль Кристансен сидит в своей комнате в депортационном центре и читает Библию.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Политика устрашения

    Даниэль Кристиансен живет в лагере в стесненных условиях с сотнями других беженцев, которые должны покинуть Данию. Чтобы в будущем в страну прибывало меньше мигрантов, власти делают ставку на политику их устрашения. Правительство меньшинства, в которое входят правые и центристы, объявило, что вскоре нелегальных мигрантов отправят в новый центр на необитаемый датский остров.

  • Иранец Бехзад Моради стрижет волосы своему соседу по депортационному центру. Другой сосед ждет своей очереди.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Деревня в деревне

    Когда Бехзад Моради еще жил в Иране, он работал парикмахером. Сегодня он стрижет своих соседей. Обитатели депортационного центра поневоле стали сообществом, практически деревней в деревне. Тем, появление чего правящая коалиция вообще-то хотела бы предотвратить. Закон предусматривает, что те районы, в которых практически не живут датчане, должны быть снесены и заново застроены инвесторами.

  • Иранец Хошанг Ростами идет в темноте между зданиями депортационного лагеря Kерсховегорд в Дании. Справа и слева от него возвышаются белые жилые блоки.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Долгая дорога

    Иранец Хошанг Ростами идет в темноте по территории депортационного лагеря Kерсховегорд. Следующий город находится далеко отсюда. Проводя политику устрашения и изоляции беженцев, либерально-консервативное правительство меньшинства хочет таким образом угодить правопопулистской Народной партии Дании, которая также входит в правящую коалицию.

  • Жители депортационного центра Kærshovedgård сидят на полу. Перед ними лежит пластиковая пленка, на которой стоят четыре тарелки с едой.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Государственный режим питания

    Будни Kерсховегорда регулируют правила, установленные властями. Обитатели центра получают еду трижды в день, им нельзя самим готовить или покупать ее. Неважно, каким будет итог парламентских выборов в Дании, жесткая миграционная политика, видимо, сохранится. Даже социал-демократы, находящиеся в оппозиции, заявили, что в случае победы не будут менять политику в области предоставления убежища.

  • Иранец Карим Азизи подбрасывает в воздух апельсин и смотрит на него, широко улыбаясь. За Азизи наблюдает другой обитатель лагеря, который сидит позади.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Взгляд в будущее

    Несмотря ни на что, уроженец Ирана Карим Азизи не растерял жизнелюбия. Есть хорошие шансы на то, что после выборов политика, касающаяся предоставления убежища в Дании, хотя бы не ужесточится: на недавних выборах в Европарламент правопопулистская Народная партия потеряла значительное количество голосов. А опросы показывают, что нынешнее правительство может сменить левая коалиция.

    Автор: Патрик Гроссе


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Копенгагенское гетто, сжигание Корана и другие правые веяния в Дании. Европа в фокусе

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Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

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