 ″В контакте″ передала следователям всю переписку обвиняемого в экстремизме за анекдот | Новости из Германии о России | DW | 24.09.2018

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Россия

"В контакте" передала следователям всю переписку обвиняемого в экстремизме за анекдот

Эдуарда Никитина обвиняют в экстремизме за шутки в соцсети. Служба безопасности "В контакте" передала следствию всю переписку пользователя объемом около одного мегабайта.

Эмблема социальной сети В контакте

Эмблема социальной сети "В контакте"

Российская социальная сеть "В контакте" передала следователям всю переписку жителя Санкт-Петербурга Эдуарда Никитина, обвиняемого в экстремизме за посты. Соответствующую информацию российскому интернет-изданию TJ в понедельник, 24 сентября, подтвердили представители "В контакте".

Следователи еще 21 февраля получили ответ от службы безопасности компании, которая предоставила переписку пользователя за запрашиваемый период. По данным "Новой газеты", речь шла обо всем объеме документов, которые заняли на диске около одного мегабайта.

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Адвокат обвиняемого Максим Камакин рассказал, что следствие пока не использовало полученные материалы.

Обвиняют за анекдот

Невский районный суд Санкт-Петербурга 20 августа начал рассмотрение дела в отношении Никитина. Оно было заведено в 2017 году по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Поводом для судебного разбирательства послужили карикатура и анекдот, опубликованные мужчиной "В контакте" в 2015 году.

В анекдоте один из персонажей сомневался в позитивных переменах после выборов. По данным агентства "Интерфакс", возбуждение вражды обнаружили в карикатуре, где фигурировало слово "ватник".

По данным "Новой газеты", 7 февраля во время доследственной проверки следователь Денис Помогайбо попросил Невский районный суд Петербурга предоставить доступ к переписке Никитина. Прокурор это ходатайство поддержал, а судья Елена Алексеева сочла его "обоснованным и законным". 

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