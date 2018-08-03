 В Конгресс США внесен проект о ″сокрушительных санкциях″ против России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.08.2018

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Мир

В Конгресс США внесен проект о "сокрушительных санкциях" против России

Законопроект, внесенный группой сенаторов, в том числе Джоном Маккейном, предусматривает санкции, которые могут коснуться не только политической элиты и бизнесменов, но и транзакций по госдолгу.

Сенатор Линдси Грэм

Сенатор Линдси Грэм

Американские сенаторы внесли в Конгресс законопроект об ужесточении экономического, политического и дипломатического давления на Россию в ответ на "непрекращающиеся попытки РФ вмешиваться в американские выборы, злонамеренное влияние России в Сирии, агрессию в Крыму и другие действия". Об этом говорится в обнародованном в четверг, 2 августа, пресс-релизе одного из соавторов законопроекта - сенатора-республиканца Линдси Грэма.

"Нынешний санкционный режим не заставил Россию отказаться от вмешательства в предстоящие в 2018 году промежуточные выборы в Конгресс, - говорится в документе. - Наша цель - изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против России Путина до тех пор, пока он не прекратит вмешиваться в избирательный процесс в США, а также кибератаки на американскую инфраструктуру, не выведет российские силы из Украины и не прекратит попытки посеять хаос в Сирии".

"Самые жесткие санкции"

В пресс-релизе отмечается, что предусмотренные законопроектом санкции - самые жесткие из всех, которые были приняты до сих пор и являются "прямым следствием непрекращающегося желания Путина подорвать американскую демократию". "Владимир Путин продолжает представлять собой растущую угрозу нашей стране и союзникам", - констатируется в документе.

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Соавторами законопроекта являются также Джон Маккейн, Кори Гарднер, Боб Менендез, Бен Кардин и Жанн Шахин. Новые ограничительные меры против России могут коснуться не только российских политиков и бизнесменов, но и транзакций по госдолгу и инвестиций в энергетической сфере.

Новые обвинения в адрес России

В тот же день директор Национальной разведки США Дэн Коутс обвинил Россию в том, что она стремится подорвать ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс, а также президентские выборы в США в 2020 году. "Мы продолжаем наблюдать вездесущую кампанию России, призванную ослабить и расколоть США, - сказал Коутс. - Нам также известно, что русские пытались совершить хакерскую атаку и похитить информацию у кандидатов и правительственных чиновников".

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    Автор: Ольга Солонарь


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