 В Конгрессе США утверждают, что достигли соглашения по бюджету | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.02.2019

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Мир

В Конгрессе США утверждают, что достигли соглашения по бюджету

Демократы и республиканцы выработали "принципиальное соглашение", необходимое, чтобы избежать нового "шатдауна", заверил сенатор Шелби.

Конгресс США

Конгресс США

Демократы и республиканцы в Конгрессе США "достигли принципиального соглашения", которое должно позволить избежать нового "шатдауна" - частичной блокировки государственных учреждений.

С таким утверждением вечером в понедельник, 11 февраля, выступил сенатор-республиканец от штата Алабама, председатель комитета Сената по ассигнованиям Ричард Шелби.

Деталей он при этом не назвал, отметив, что "сотрудники аппарата работают над ними".

Меньше, чем требует Трамп

Между тем агентство AP передало, что предварительные договоренности предполагают выделение на постройку заградительных сооружений на границе с Мексикой 1,4 млрд долларов (1,2 млрд евро).

Контекст

Выступая с посланием к нации в Конгрессе США, президент Трамп призывал к компромиссам и согласию. Но проблема в том, что Трамп - последний человек, который готов к этому, полагает обозреватель DW. (06.02.2019)

Промежуточные выборы в Конгресс США, которые Трамп превратил в голосование о себе, пройдут 6 ноября. Результат их непредсказуем, но страна изменится в любом случае, считает Инес Поль. (05.11.2018)

Эта сумма - в разы меньше той, на которой настаивает команда президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома ранее говорил о необходимости заложить на данные цели 5,7 млрд долларов (около 5 млрд евро), без которых он не готов одобрить проект бюджета на текущий фискальный год.

Жесткий дедлайн

Сенатор от штата Вермонт, демократ Патрик Лихи отмечал, что четверка переговорщиков в Конгрессе, чтобы избежать нового "шатдауна", должна достичь договоренностей к вечеру понедельника, а во вторник выработать итоговое соглашение, которое поступит затем на голосование в Палату представителей.

В конце января Белый дом и Конгресс США договорились о краткосрочном - до 15 февраля - возобновлении финансирования деятельности американского правительства, прекратив таким образом "шатдаун", продолжавшийся 35 дней.

Переговоры республиканцев и демократов пробуксовывали из-за расхождений по ряду требований, в частности, о предельно допустимом числе задержаний для иммигрантов, размещаемых в центрах временного содержания в США.

Трамп вновь пообещал построить стену

Между тем Трамп, который прилетел в Эль-Пасо на западе штата Техас, заявил, что отказался от детального брифинга по достигнутым договоренностям, предпочтя "поговорить с людьми". "У меня был выбор. Остаться там (в Вашингтоне. - Ред.) и послушать или выйти для общения с людьми в Эль-Пасо и Техасе, и я предпочел вас", - заявил он. При этом глава Белого дома выразил уверенность, что вне зависимости от решений конгрессменов он "все равно построит стену".

Смотритетакже:

  • Строительство заграждения на границе между США и Мексикой

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Трамп знает толк в строительстве

    "Я построю на нашей южной границе грандиозную стену - поверьте, никто не строит стены лучше меня, и заставлю Мексику оплатить расходы", - обещал Дональд Трамп перед выборами. Стена высотой в 12 метров должна стать самым крупным строительным проектом, за который когда-либо брался инвестиционный магнат. До сих пор Трамп строил, главным образом, небоскребы и отели.

  • Дональд Трамп

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Кто заплатит за стену?

    25 января 2017 года Трамп подписал указ о строительстве стены. Несмотря на заверения президента США, что Мексика на "100 процентов" компенсирует расходы, финансироваться сооружение будет из бюджета США. По расчетам фирмы Bernstein Research, это обойдется американцам в сумму от 15 до 25 млрд долларов, а расходы на обслуживание составят еще 3,5 млрд долларов в год.

  • Участок границы в штате Нью-Мексико, который оставлен открытым из-за своей труднодоступности.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Дорога в никуда

    Длина заграждения, установленного на границе США с Мексикой, на данный момент составляет около 1100 км: около трети общей протяженности границы. Рубеж пролегает через четыре американских штата и шесть мексиканских, через пустыню и мегаполисы. Небольшой участок границы в штате Нью-Мексико оставлен открытым из-за своей труднодоступности. В других местах границу патрулируют сотрудники погранслужбы.

  • Мексиканец на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    350 000 нелегальных мигрантов в год

    По приблизительным оценкам, ежегодно границу США нелегально пересекают около 350 000 человек: большинство из них прибывают из Мексики. В целом их ждет незавидная участь. Некоторым предоставляется временная отсрочка от высылки, однако члены их семей по ту сторону границы не могут получить визу, а воспользоваться услугами нелегальных перевозчиков в состоянии далеко не все.

  • Люди протягивают друг другу руки между стальными балками заграждения на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Прикосновение руки

    Заграждение на границе отделяет мигрантов от членов их семей. Обнять друг друга люди не могут - лишь протянуть руку между стальными балками забора. После победы Дональда Трампа на выборах их надежды на скорую встречу на территории США постепенно сходят на нет.

  • Сотрудник погранслужбы

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    От забора до предубеждений

    По словам Трампа, правительство Мексики вынуждает уезжать в США "наиболее нежелательных лиц". "Во многих случаях это преступники, наркоторговцы, насильники", - заявил Трамп в ходе избирательной кампании. Американский президент намерен выдворить из страны нелегальных мигрантов, по крайней мере преступников. Несмотря на это, многие мексиканцы все еще не отказались от своих планов отправиться в США.

  • Деревянные кресты на границе между Мексикой и США.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Пустыня. Граница. Конец пути.

    Мечтам некоторых мексиканцев не суждено сбыться: их ловят и отправляют в тюрьму. Кроме того, сотни человек ежегодно погибают при попытке незаконного пересечения границы - к примеру, из-за переохлаждения. Американские пограничники часто открывают по мексиканской территории огонь: в результате их действий убиты по меньшей мере шесть граждан Мексики. Виновные до сих пор не наказаны.

  • Фермер Джим Чилтон на границе с Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    С ружьем против нежданных гостей

    Американский фермер Джим Чилтон охраняет свои владения. Его ферма площадью в 20 гектаров находится на юго-востоке штата Аризона - непосредственно на границе с Мексикой. От соседней страны ее отделяет лишь забор из колючей проволоки. Чилтон считает, что он сам должен позаботиться о своей безопасности и иногда берет с собой ружье.

  • Участок заграждения между пограничным пунктом Отей Меса в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Стена уходит в океан

    В 2008 году журнал Time назвал заградительный комплекс на границе между США и Мексикой "Великой Американской стеной" по аналогии с Великой Китайской стеной. На фото - участок заграждения между пограничным пунктом "Отей Меса" в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    Автор: Сабрина Пабст, Александра Елкина


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Стена Трампа: репортаж с границы между США и Мексикой

Контекст

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены между Мексикой и США. А как сейчас выглядит эта граница? Фоторепортаж DW. (25.01.2017)  

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