 В Конгрессе США после беспорядков в столице призывают к импичменту Трампа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.01.2021

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Мир

В Конгрессе США после беспорядков в столице призывают к импичменту Трампа

Лидер демократов в Сенате США и спикер Палаты представителей призвали вице-президента Пенса отстранить главу Белого дома от власти за две недели до истечения полномочий Дональда Трампа.

Вице-президент США Майкл Пенс и президент Дональд Трамп в Белом доме

Вице-президент США Пенс и президент Трамп

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в четверг, 7 января, призвала вице-президента страны Майкла Пенса немедленно отстранить действующего главу государства Дональда Трампа от власти, воспользовавшись 25-й поправкой к Конституции Соединенных Штатов. В противном случае Конгресс инициирует процедуру импичмента, добавила она.

Нэнси Пелоси: Трамп - "смертельно опасен" для американской демократии

Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса США

Нэнси Пелосит выступает 6 января в Конгрессе США

Нынешний глава Белого дома в последние две недели до истечения своих полномочий "смертельно опасен" для американской демократии, подчеркнула Пелоси. По ее словам, Трамп провоцировал "вооруженное восстание против Америки" и "попытку государственного переворота".

Ранее с аналогичным призывом выступил лидер демократического меньшинства в Сенате Чарльз Шумер. Утверждения о необходимости импичмента нынешнего главы Белого дома звучат после резонансных беспорядков в столице Соединенных Штатов.

В соответствии с 25-й поправкой вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, в первую очередь в силу его недееспособности. Эта поправка ни разу не применялась с момента ее принятия в 1967 году.

Беспорядки в Вашингтоне и штурм здания Конгресса

Сторонники Трампа после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января прорвались к Капитолию, где на совместном заседании Сената и Палаты представителей утверждались итоги выборов. Протестующим удалось ворваться в здание. Дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицией, стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ. Не менее 68 протестующих были задержаны, как минимум четыре участника беспорядков погибли. Ранения получили 56 полицейских. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия.

Конгресс США 7 января официально утвердил демократа Джозефа Байдена на должности 46-го президента США. Этот пост политик займет, как ожидается, после инаугурации 20 января. Байден набрал более 270 голосов выборщиков - по итогам утверждения Конгресса США. Данная процедура окончательно исчерпала конституционные возможности для оспаривания результатов голосования.

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    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники действующего главы Белого дома в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Участники протестов в Вашингтоне после штурма Капитолия

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    Автор: Павел Мыльников


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