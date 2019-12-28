 В Киеве протестуют против освобождения экс-беркутовцев | Новости из Германии об Украине | DW | 29.12.2019

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Украина

В Киеве протестуют против освобождения экс-беркутовцев

Экс-беркутовцев, обвиняемых в убийствах на Майдане, планируют передать в рамках обмена пленными с "ДНР" и "ЛНР". В Киеве прошла акция против их освобождения.

Демонстрация против сотрудников Беркута (фото из архива)

Демонстрация против сотрудников "Беркута" (фото из архива)

В Киеве вечером в субботу, 28 декабря, началась акция противников освобождения и обмена бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут". Как сообщают украинские СМИ, к 23:00 по местному времени у ворот следственного изолятора Лукьяновское, где содержатся заключенные, собрались около 200 человек, которые заблокировали выходы из СИЗО. К месту сбора протестующих были стянуты сотрудники нацгвардии. Кроме того, портал dtp.kiev.ua сообщает, что к СИЗО прибыли "неизвестные в балаклавах и с автоматами", которые "отказываются предъявлять документы".

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28 декабря Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения на личные обязательства бывшим "беркутовцам", которые содержались под стражей - Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Александру Маринченко, Сергею Тамтуре и Олегу Янишевскому. При этом защита просила об отмене меры пресечения как таковой. В СИЗО находились Аброськин, Зинченко и Янишевский, а двое других пребывали под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует передать властям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в рамках обмена пленными. Фигуранты дела подозреваются в ряде преступлений, в том числе в совершении терактов и умышленных убийств.

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