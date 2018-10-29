 В Казахстане создадут комиссию по реабилитации жертв репрессий | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.05.2020

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Мир

В Казахстане создадут комиссию по реабилитации жертв репрессий

Президент страны Токаев напомнил, что за годы репрессий в Казахстан были сосланы более 5 млн человек со всего СССР. Он также отметил, что в результате "большого террора" пострадали около 100 тысяч казахстанцев.

Колючая проволока

Власти Казахстана решили создать государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев в обращении, которое было опубликовано на официальном сайте главы государства в субботу, 30 мая, накануне отмечаемого в Казахстане Дня памяти жертв политических репрессий и голода.

Токаев констатировал, что "большой террор" нанес колоссальный урон народам, проживавшим на территории советского государства. "За годы репрессий в Казахстан было сослано свыше пяти миллионов человек со всех уголков Советского Союза. Через жернова репрессий прошло около 100 тысяч казахстанцев, более 20 тысяч из которых были расстреляны", - напомнил президент.

День памяти жертв политических репрессий

По словам Токаева, скорбным символом жестокости и цинизма тех лет стал Акмолинский лагерь жен изменников родины ("АЛЖИР"), куда этапировали близких родственников, жен и детей политзаключенных. "Сегодня мы с горечью вспоминаем и тех, кто погиб от голода в годы коллективизации, либо был вынужден покинуть свою родину. Эта беда постигла около трех миллионов человек", - сказал Токаев.

В 1993 году в Казахстане был принят закон о реабилитации жертв массовых политических репрессий, а в 1997 году по указу тогдашнего президента Нурсултана Назарбаева 31 мая было объявлено Днем памяти жертв политических репрессий.

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    Автор: Фредерике Мюллер, Ирина Шпаковская


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