 В Казани введен режим ЧС из-за взрыва в газохранилище | Новости из Германии о России | DW | 13.06.2020

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Россия

В Казани введен режим ЧС из-за взрыва в газохранилище

Взрыв на газораспределительной станции в Казани и последовавший за ним пожар произошли при сливе жидкого топлива из железнодорожных цистерн в стационарные. СК возбудил уголовное дело.

Сотрудник МЧС тушит пожар

В Казани ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ", сообщается в субботу, 13 июня, на сайте главного управления МЧС РФ по Татарстану.

Накануне вечером в наземном газохранилище на станции произошел взрыв сжиженного газа, после возник пожар в резервуаре емкостью 170 кубических метров. Возгорание произошло при сливе жидкого топлива из железнодорожных цистерн в стационарные. В результате взрыва погиб один человек, двое были госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело

МЧС предупредило об угрозе распространения огня на остальные резервуары. Представители министерства сообщили о факельном горении на месте происшествия, столб пламени достигал 50 м в высоту.

В тушении пожара участвовали 199 человек и 58 единиц техники. Ближе к полудню 13 июня его удалось локализовать. Представитель ГУ МЧС по Татарстану заявил, что угрозы жилым домам  нет. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

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    Автор: Андрей Гурков


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