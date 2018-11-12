 В Кабуле в результате взрыва погибли около 15 человек | Новости из Германии о Центральной Азии | DW | 12.11.2018

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Центральная Азия

В Кабуле в результате взрыва погибли около 15 человек

Мощный взрыв прогремел возле здания школы в центре афганской столицы, где демонстранты протестовали против нападений талибов на хазар. В провинции Газни в боях с талибами убиты 60 солдат и ополченцев.

Демонстранты возле места взрыва в Кабуле

Демонстранты возле места взрыва в Кабуле

В центре столицы Афганистана в понедельник, 12 ноября, прогремел мощный взрыв. Очевидец-полицейский сообщил агентству AFP, что он видел от 10 до 15 убитых и раненых. По сообщению МВД Афганистана, взрыв прогремел возле здания школы, где демонстранты массово протестовали против нападений талибов на представителей шиитского меньшинства - хазар.

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Накануне власти Афганистана отправили дополнительные контингенты солдат в два округа в провинции Газни, населенные преимущественно хазарами. В районах Джагури и Малистан вооруженные ополченцы-хазары и афганские солдаты уже почти неделю ведут ожесточенные бои с талибами.

Власти Газни сообщили, что только за последние двое суток в этих районах было убито не менее 60 солдат и ополченцев. В ночь на 12 ноября талибы вновь атаковали Малистан, пытаясь захватить центр округа и резиденцию окружного губернатора, однако солдатам удалось отразить это нападение. Сколько людей погибло в результате этой атаки, пока неизвестно.

Бои в Газни вызвали волну протестов в Кабуле. В ночь на 12 ноября демонстранты устроили марш к президентскому дворцу, требуя отправки войсковых подкреплений в провинции Газни и Урузган.

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