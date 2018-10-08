В Исландии открывают мемориальную доску растаявшему глетчеру

Из-за изменений климата Исландия лишилась ледника Окйёкюдль, исследователи решили почтить его память.
В Исландии в воскресенье, 18 августа, откроют мемориальную доску 700-летнему глетчеру Okjökull (Окйёкюдль), который, по оценкам ученых, первым в этой стране растаял в результате изменений климата.
Торжественная церемония пройдет в 17.00 мск в районе вулкана Ок к северо-востоку от столицы - Рейкьявика.
Как ожидается, в мероприятии примут участие премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир, министр охраны окружающей среды Гудмундур Инги Гудбрандссон, а также Верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон.
Символическая акция проводится по инициативе ученых из частного американского Университета Райса (штат Техас), в 2018 году снявших документальный фильм об исчезновении глетчера, а также ряда местных исследователей.
Послание потомкам
На бронзовой табличке на исландском и английском языках выгравировано "письмо в будущее".
"Ок - первый исландский глетчер, который потерял свой статус. В течение последующих 200 лет все наши глетчеры, как ожидается, последуют его примеру. Этот памятный знак свидетельствует о том, что мы знаем, что происходит и что нужно делать. Только вам известно, сделали ли мы это", - говорится в послании к потомкам.
Под текстом выбиты дата - август 2019 - и показатель 415 ppm CO2, свидетельствующий о том, что в мае этого года концентрация углекислого газа в атмосфере Земли впервые в истории человечества превысила 415 частей на миллион - то есть в каждом кубическом метре воздуха присутствует не менее 415 мл углекислого газа. Автором надписи на табличке стал исландский писатель Андри Снайр Магнасон.
"Смерть" глетчера
Сотрудники Исландской метеорологической службы еще в 2014 году провозгласили "смерть" глетчера. В 1890 году его площадь составляла 16 квадратных километров, в 2012 - всего 0,7 километра.
При этом под глетчерами специалисты обычно понимают движущуюся под собственным весом естественную массу кристаллического льда. В случае же с этим ледником подвижность была полностью утрачена из-за резкого сокращения его площади.
Вместе с утратой статуса Окйёкюдль потерял и часть собственного имени: слово "йёкюдль" (jökull), обозначающее по-исландски глетчер, было официально исключено из названия, а само оно сокращено до Ок - таким же образом обозначен, к примеру, располагающийся неподалеку щитовидный вулкан.
Катастрофично или нет?
Как передает шведская ежедневная газета NSD со ссылкой на специалистов Исландского метеорологического института, на самом деле для Исландии "смерть" Ок - не катастрофа, это маленький и не играющий существенной роли глетчер. По данным на 2000 год в стране насчитывалось чуть более 300 ледников.
В краткосрочной перспективе их таяние может иметь даже ряд плюсов: в результате повышается уровень местных рек, и гидроэлектростанции смогут вырабатывать больше энергии, уверены ученые. Вместе с тем данная тенденция предполагает необходимость постройки новой инфраструктуры, - в частности, мостов.
Тем не менее, в долгосрочной перспективе, исчезновение льдов может привести к катастрофическим последствиям, в том числе, и в других регионах мира, считают эксперты.
В начале июля исследователи представили прогнозы по борьбе с глобальным потеплением.
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