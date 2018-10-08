В Исландии открывают мемориальную доску растаявшему глетчеру

В Исландии в воскресенье, 18 августа, откроют мемориальную доску 700-летнему глетчеру Okjökull (Окйёкюдль), который, по оценкам ученых, первым в этой стране растаял в результате изменений климата.

Торжественная церемония пройдет в 17.00 мск в районе вулкана Ок к северо-востоку от столицы - Рейкьявика.

Как ожидается, в мероприятии примут участие премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир, министр охраны окружающей среды Гудмундур Инги Гудбрандссон, а также Верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон.

Символическая акция проводится по инициативе ученых из частного американского Университета Райса (штат Техас), в 2018 году снявших документальный фильм об исчезновении глетчера, а также ряда местных исследователей.

Послание потомкам

На бронзовой табличке на исландском и английском языках выгравировано "письмо в будущее".

"Ок - первый исландский глетчер, который потерял свой статус. В течение последующих 200 лет все наши глетчеры, как ожидается, последуют его примеру. Этот памятный знак свидетельствует о том, что мы знаем, что происходит и что нужно делать. Только вам известно, сделали ли мы это", - говорится в послании к потомкам.

Под текстом выбиты дата - август 2019 - и показатель 415 ppm CO2, свидетельствующий о том, что в мае этого года концентрация углекислого газа в атмосфере Земли впервые в истории человечества превысила 415 частей на миллион - то есть в каждом кубическом метре воздуха присутствует не менее 415 мл углекислого газа. Автором надписи на табличке стал исландский писатель Андри Снайр Магнасон.

"Смерть" глетчера

Сотрудники Исландской метеорологической службы еще в 2014 году провозгласили "смерть" глетчера. В 1890 году его площадь составляла 16 квадратных километров, в 2012 - всего 0,7 километра.

При этом под глетчерами специалисты обычно понимают движущуюся под собственным весом естественную массу кристаллического льда. В случае же с этим ледником подвижность была полностью утрачена из-за резкого сокращения его площади.

Вместе с утратой статуса Окйёкюдль потерял и часть собственного имени: слово "йёкюдль" (jökull), обозначающее по-исландски глетчер, было официально исключено из названия, а само оно сокращено до Ок - таким же образом обозначен, к примеру, располагающийся неподалеку щитовидный вулкан.

Катастрофично или нет?

Как передает шведская ежедневная газета NSD со ссылкой на специалистов Исландского метеорологического института, на самом деле для Исландии "смерть" Ок - не катастрофа, это маленький и не играющий существенной роли глетчер. По данным на 2000 год в стране насчитывалось чуть более 300 ледников.

В краткосрочной перспективе их таяние может иметь даже ряд плюсов: в результате повышается уровень местных рек, и гидроэлектростанции смогут вырабатывать больше энергии, уверены ученые. Вместе с тем данная тенденция предполагает необходимость постройки новой инфраструктуры, - в частности, мостов.

Тем не менее, в долгосрочной перспективе, исчезновение льдов может привести к катастрофическим последствиям, в том числе, и в других регионах мира, считают эксперты.

В начале июля исследователи представили прогнозы по борьбе с глобальным потеплением.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Раньше здесь было пастбище Научный сотрудник Института географии Лейпцигского университета Матиас Ульрих (Mathias Ulrich) уже многие годы изучает в Якутии деградацию (таяние) вечной мерзлоты. Он предоставил DW свои фотографии, на которых запечатлел последствия этого процесса. Так, этих двух озер всего несколько десятилетий назад просто не было. В советское время, до 1960-х годов, здесь еще занимались сельским хозяйством.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Озера растут с большой скоростью Скорость, с которой эти два озера примерно в 50 километрах восточнее Якутска увеличивались за последние четверть века, наглядно видна на фотографиях в нижнем ряду. Но ученые внимательно изучают и аэрокосмические снимки. Эта подборка вошла в статью, которую Матиас Ульрих вместе с международной группой авторов опубликовал в 2017 году в специализированном научном журнале Water Resources Research.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Строительство домов на тающей почве Вечная мерзлота оказалась не вечной и под селом Чурапча в Центральной Якутии. Из-за таяния грунта стала непригодной взлетно-посадочная полоса местного аэродрома, действовавшего в советское время. Однако местные жители, вопреки советам экспертов, продолжают строить дома на этой влажной и все более зыбкой почве.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Этого слоя льда скоро не будет Деградация вечной мерзлоты быстро идет даже на Крайнем Севере. Этот слой льда толщиной примерно в 10-20 метров на берегу одной из проток в дельте Лены за считанные годы растает, предупреждает Матиас Ульрих, и тогда…

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Проседание почвы стало обычным делом ...почва просядет, возможно, сразу на несколько метров, как на этом снимке. Ученые обозначают проседание почвы из-за вытаивания подземного льда термином термокарст. Этот процесс, сильно меняющий рельеф местности, становится все более серьезной проблемой для любой инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты - транспортной, жилой, индустриальной.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота А если сваи забили недостаточно глубоко? Вблизи дельты Лены находится арктический порт Тикси. Построенные в советское время дома стоят здесь, как и повсюду в зоне вечной мерзлоты, на сваях. Но если их забили недостаточно, по нынешним меркам, глубоко и некогда вечномерзлый грунт в условиях глобального потепления начнет подтаивать, то стабильность отдельных зданий и даже целых городов может оказаться под угрозой.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Деформированные дома По этим деревянным домам в Якутске и особенно по их крышам наглядно видно, как таяние почвы деформирует постройки, не поставленные на сваи. В худшем случае дело доходит до обрушения зданий.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Термосифоны специально охлаждают грунт Чтобы обеспечить стабильность грунта под больницей в Якутске, рядом с ней установили термосифоны для искусственного охлаждения и замораживания почвы. "Дальнейшая деградация вечной мерзлоты потребует серьезных дополнительных финансовых и человеческих усилий, чтобы поддерживать функционирование любой имеющейся инфраструктуры", - предупреждает немецкий ученый Матиас Ульрих. Автор: Андрей Гурков

