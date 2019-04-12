В интернет по паспорту: как выйти во Всемирную сеть из России

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

Почему московская полиция правильно подсчитала протестующих

Полиция заявила, что на митинг на проспекте Сахарова 29 сентября вышли 20 тысяч человек. Столь близкими к реальности ее оценки еще не были. Карикатурист Сергей Елкин о том, как полиция научилась считать.