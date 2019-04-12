В интернет по паспорту: как выйти во Всемирную сеть из России

Патриотически настроенные предприниматели предложили Госдуме ввести обязательную регистрацию для россиян, пользующихся интернетом. Карикатурист Сергей Елкин о будущем допуске в Сеть.
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