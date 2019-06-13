 В интернете нашли базу с телефонами 420 млн пользователей Facebook | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.09.2019

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Мир

В интернете нашли базу с телефонами 420 млн пользователей Facebook

В сети обнаружили базу данных с номерами телефонов сотен миллионов пользователей Facebook. Соцсеть ранее признала, что функция поиска друзей по номеру телефона была использована для незаконного сбора информации.

Женщина с телефоном

В интернете в открытом доступе обнаружена база данных с телефонными номерами почти 420 млн пользователей Facebook. Список, судя по всему, был составлен благодаря использованию в незаконных целях функции поиска друзей по телефонному номеру, сообщил американский концерн в среду, 4 сентября, добавив при этом, что речь идет о старых данных.

Контекст

Глава Facebook Марк Цукерберг посетил Берлин, сделав там ряд важных заявлений о компании и том, как он видит ее будущее. DW о том, как в Германии отреагировали на идеи Цукерберга. (03.04.2019)

Пока российские пользователи боятся остаться без Facebook, у самой большой в мире социальной сети есть неприятности куда серьезнее - и в Европе, и в США. Подробности - у DW. (28.03.2019)

Эти данные, по всей видимости, были собраны еще до того, как в 2018 году Facebook отключил возможность поиска друзей по номеру телефона. В концерне подчеркнули, что нет никаких указаний на то, что аккаунты пользователей были взломаны.

Пока неясно, кто и с какой целью собрал этот банк данных и выложил его в сеть. В нем присутствуют, в частности, 133 млн пользователей Facebook из США, 13 млн - из Великобритании и 50 млн - из Вьетнама. В некоторых случаях имеется информация об имени и поле пользователей. 

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