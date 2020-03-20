В Индии казнены фигуранты громкого дела об изнасиловании

В Индии в пятницу, 20 марта, приведен в исполнение смертный приговор в отношении четверых мужчин, которые изнасиловали студентку в 2012 году. Преступников повесили в тюрьме "Тихар" в Дели спустя семь лет после приговора.

За несколько часов до приведения приговора в исполнение Верховный суд страны отклонил апелляцию их защиты. В преддверии решения суда у тюрьмы собрались люди, которые требовали казнить преступников.

Самый громкий процесс в истории современной Индии

Дело об изнасиловании студентки медицинского факультета Джоти Сингх стало одним из самых громких в современной истории Индии. В декабре 2012 года студентка и ее молодой человек сели в автобус, где оказалось шестеро пьяных парней. Они избили парня и изнасиловали девушку, а потом вытолкнули обоих на дорогу. Через несколько дней девушка скончалась от полученных травм.

Это дело вызвало массовые акции протеста в Индии, участники которых требовали наказать виновных в преступлении и начать борьбу с частыми случаями изнасилований в стране.

Суд приговорил к смертной казни пятерых участников изнасилования, шестой получил три года тюрьмы, так как был тогда несовершеннолетним. После этого один из преступников повесился в тюремной камере, адвокаты остальных подавали жалобы и пытались отсрочить приведение приговора в исполнение.

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