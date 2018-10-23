В Ингушетии жалуются на отключения интернета на митингах

На сегодняшний день в Роскомнадзор подано около 30 жалоб из-за отключения операторами мобильной связи интернета в Ингушетии во время митингов против новой границы с Чечней. Об этом в среду, 24 октября, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на адвоката Хусена Даурбекова, собирающего жалобы местных жителей.

По его словам, накопилось уже 400 подобных жалоб, однако каждую из них "нужно готовить индивидуально". Адвокат настаивает, что операторы связи должны быть привлечены к административной ответственности, поскольку нарушили правила оказания услуг телефонной связи, утвержденные правительством РФ, отключив интернет "в отсутствии на то законных оснований и без предварительного уведомления абонента". "У Роскомнадзора есть месяц на рассмотрение каждой жалобы. После того, как мы получим от него подтверждение, что права абонентов были нарушены, мы обратимся в суд с исками к операторам за взысканием ущерба", - заявил адвокат.

Акции протеста в Магасе

26 сентября главы Ингушетии и Чечни подписали договор об изменении границ между республиками. Бессрочный митинг протеста в столице Ингушетии начался 4 октября, после утверждения соглашения депутатами парламента республики. Протестующие и правозащитник утверждали, что на территории Ингушетии во время проведения акции блокируется мобильный интернет.

14 октября глава республики Юнус-Бек Евкуров в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что власти не давали распоряжений по его отключению. При этом он подчеркнул, что допускает наличие некоторых "осложнений" в районе проведения митинга. "С целью недопущения провокаций возможны определенные действия наших спецслужб, которые могут глушить там ненужные бяки или вещи… В основном у нас нет блокирования на территории республики", - указал он. Как отметил заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Владимир Варфоломеев, уже на следующий день после выхода интервью мобильный интернет в Ингушетии заработал снова.

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