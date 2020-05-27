В Израиле прошла массовая акция против планов по аннексии Западного берега

Ожидается, что недавно приведенное к присяге коалиционное правительство Израиля представит свою стратегию по аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан 1 июля.
В Тель-Авиве вечером в субботу, 6 июня, тысячи людей вышли на улицы, протестуя против планов правительства Биньямина Нетаньяху по аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан. К протестам призвали левые организации и партии Израиля.
Многие участники акции размахивали израильскими и палестинскими флагами и держали в руках плакаты с лозунгами, направленными против аннексии Западного берега, сообщает агентство AFP.
Новое правительство Израиля, сформированное по итогам выборов 2 марта, было приведено к присяге 17 мая. Незадолго до этого Биньямин Нетаньяху, возглавивший коалиционный кабинет, заявил, что его работа будет направлена, в том числе, на то, чтобы продвинуться по пути создания новых еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Ожидается, что свою дальнейшую стратегию в этом вопросе правительство Израиля представит 1 июля.
Планы Израиля по аннексии Западного берега реки Иордан
Аннексировать имеющие важное стратегическое значение территории на Западном берегу реки Иордан правительство Израиля стремится в соответствии с планом по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, разработанным президентом США Дональдом Трампом.
В знак неприятия этого плана палестинская сторона расторгла все соглашения с Израилем и США. Действия Израиля в этой связи считаются противоречивыми и на международной арене. Так, Евросоюз выступает против односторонних решений в этом конфликте.
В конце мая израильский телеканал Channel 13 сообщил со ссылкой на источники, что Нетаньяху получил письма от ряда европейских лидеров с призывом воздержаться от аннексии Западного берега.
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