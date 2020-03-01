 В Израиле проходят третьи за год парламентские выборы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.03.2020

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Мир

В Израиле проходят третьи за год парламентские выборы

Эксперты вновь прогнозируют неопределенный исход голосования в Израиле. Партия Нетаньяху и блок Ганца, согласно опросам, пользуются примерно равной популярностью у избирателей.

Два главных соперника - Бени Ганц и Биньямин Нетаньяху

Два главных соперника - Бени Ганц и Биньямин Нетаньяху

В Израиле в понедельник, 2 марта, проходят парламентские выборы - уже третьи за последние 12 месяцев. Около 6,5 млн избирателей предстоит избрать 120 депутатов кнессета 23-го созыва. По всей стране открыты около 10 тысяч избирательных участков. В целом ряде городов установлены особо охраняемые "избирательные палатки" для израильтян, которые из-за эпидемии коронавируса находятся под домашним карантином.

Контекст

На первый взгляд, парламентские выборы в Израиле никак не повлияли на возникший в стране политический тупик. И все же они могут стать выходом из него и началом решительных перемен, считает Петер Филипп. (18.09.2019)

Многое указывает на то, что нынешний премьер Израиля Нетаньяху, несмотря на обвинения в коррупции, в пятый раз сформирует правительство. Итоги выборов анализирует Райнер Золлих. (10.04.2019)

В Израиле уже около года не удается создать стабильное правительство. Попытки сформировать кабинет после выборов в апреле и сентябре 2019 года окончились провалом из-за патовой расстановки сил между левоцентристским и праворелигиозным лагерем. Ни одному из них не удалось получить большинства в кнессете.

Неопределенные прогнозы

Согласно опросам, нынешние выборы тоже могут дать неопределенные результаты, поскольку партия "Ликуд" во главе с правоконсервативным премьер-министром Биньямином Нетаньяху и оппозиционный левоцентристский блок "Кахоль-Лаван", возглавляемый бывшим начальником генштаба вооруженных сил Израиля Бени Ганцем, пользуются примерно одинаковой поддержкой избирателей.

После выборов президент Израиля Реувен Ривлин решит, кому поручить формирование нового правительства. Обычно такое поручение получает лидер крупнейшей политической силы. У него будет четыре недели для создания нового кабинета. При необходимости этот срок могут продлить еще на две недели.

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    Автор: Сабрина Пабст, Александр Дельфинов


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