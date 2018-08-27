В Женеве проходят переговоры по роботам-убийцам

В Женеве в понедельник, 25 марта, началась конференция Организации Объединенных Наций (ООН) об автономных системах вооружений. Представители более двух десятков государств называют такие системы "смертоносными" и призывают к запрету роботов-убийц. По их мнению, недопустимо предоставлять машинам право принимать решения о жизни и смерти.

Участники конференции, которая продлится до 29 марта, намерены обсудить политическую декларацию, которая укажет на угрозы подобных систем. Следующий раунд переговоров по этому вопросу запланирован на август.

Противники боевых роботов обвиняют США и Россию в попытках помешать переговорам в рамках Конвенции ООН о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия. Препятствием для гарантированного запрета на полностью автономное вооружение являются страны, которые обладают такими системами, развивают их или намерены создать подобное вооружение в будущем, считает Томас Кюхенмайстер (Thomas Küchenmeister), представитель международной кампании "Остановите роботов-убийц" (Killer Roboter Stoppen).

Обращение к Хайко Масу

В начале марта ряд неправительственных организаций призвали главу МИД ФРГ Хайко Маса (Heiko Maas) ускорить запрет автономных систем вооружений, обещанный коалиционным договором. По словам Кюхенмайстера, Германия не проводит убедительной кампании по их запрету.

В августе 2018 года международная правозащитная организация Amnesty International (AI) призвала ввести запрет на роботы-убийцы. По мнению правозащитников, технический прогресс в данной сфере идет впереди международного права.

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