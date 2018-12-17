 В ЕС ужесточили нормы выбросов углекислого газа для новых автомобилей | Новости из Германии о Европе | DW | 18.12.2018

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Европа

В ЕС ужесточили нормы выбросов углекислого газа для новых автомобилей

Новым автомобилям в Евросоюзе к 2030 году необходимо сократить выбросы двуокиси углерода на 37,5 процентов по сравнению с уровнем 2021 года. Промежуточная цель - снижение выбросов на 15 процентов к 2025 году.

Выхлопная труба автомобиля

Новым автомобилям в Евросоюзе к 2030 году необходимо сократить выбросы углекислого газа на 37,5 процентов по сравнению с уровнем 2021 года. К такой позиции представители Еврокомиссии, Европарламента, а также стран - участниц ЕС пришли в ходе переговоров в Брюсселе в понедельник, 17 декабря. Выбросы двуокиси углерода у легких грузовых автомобилей к этому же сроку должны быть снижены на 31 процент. Промежуточной целью для обеих групп транспортных средств выступает сокращение выбросов на 15 процентов к 2025 году.

Контекст

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Установленная граница является компромиссом. Страны Евросоюза призывали сократить выбросы углекислого газа на 35 процентов, а Европарламент выступал за их 40-процентное снижение.

Министр устойчивого развития и туризма председательствующей в ЕС Австрии Элизабет Кёстингер положительно отреагировала на достижение единой позиции, отметив напряженный характер переговоров. Европейское общество защиты потребителей (BEUC) также приветствовало новые требования для автомобилей.

В свою очередь, Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA) выступило с их резкой критикой. Нововведения "слишком многого требуют и мало чему способствуют", утверждают представители VDA.

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    Volkswagen: история одной махинации

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    Автоконцерн выделяет 6,7 млрд евро на отзыв 11 млн автомобилей. Следствие этих гигантских трат - первый за 20 лет квартальный убыток VW. По итогам третьего квартала 2015 года Volkswagen показал чистый убыток в размере 1,67 млрд евро. Операционные потери - 3,5 млрд. Сообщается, что сразу после публикации EPA машины VW продавали в автосалонах с колоссальными скидками - чтобы хоть что-то продать.

    Автор: Григорий Аросев


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