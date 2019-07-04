 В ЕСПЧ поступила жалоба внесенной властями в перечень террористов журналистки | Новости из Германии о России | DW | 13.08.2019

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Россия

В ЕСПЧ поступила жалоба внесенной властями в перечень террористов журналистки

По мнению адвоката Светланы Прокопьевой, обыск у нее дома поставил под угрозу конфиденциальность источников информации, с которыми журналистка работала.

Журналистка Светлана Прокопьева

Журналистка Светлана Прокопьева

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник, 13 августа, поступила жалоба журналистки Светланы Прокопьевой, в отношении которой возбуждено дело о публичном оправдании или пропаганде терроризма.

Об этом она сообщила на свей странице в Facebook.

По словам Прокопьевой, направлен документ был "несколькими днями ранее", однако адвокат репортера Тумас Мисакян и она сама решили "не рисковать и не сообщать об этом", пока конверт не покинет пределы РФ.

Нарушение прав в ходе обыска

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Как уточнили в некоммерческой организации "Центр защиты прав СМИ", жалоба подана в рамках ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Иск касается возможного нарушения прав Прокопьевой как журналиста в связи с обыском в ее квартире и изъятием личного оборудования. Последнее, по мнению защиты, поставило под угрозу конфиденциальность ее источников информации. Не исключено, что следствие будет оказывать давление на тех, кто помогал Прокопьевой в работе, полагают адвокаты.

Обвинения не предъявлены

При этом в "Центре защиты прав СМИ" напомнили, что дело Прокопьевой находится на стадии предварительного следствия. Обвинения ей еще не предъявляли. Журналистка до сих пор имеет статус подозреваемой.

В рамках дела Прокопьевой, возбужденного 5 февраля, уже сменились не менее пяти следователей. Срок предварительного следствия по нему продлен до 5 сентября. Сама журналистка отметила, что теперь ждет предъявления обвинения. В начале июля ее внесли в перечень террористов и экстремистов, составляемый Росфинмониторингом.

О самоподрыве студента в здании ФСБ

Уголовное дело против Прокопьевой было возбуждено в связи с ее выступлением в ноябре 2018 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове". Репортер рассуждала о причинах самоподрыва 17-летнего студента в здании управления Федеральной службы безопасности России в Архангельске. При этом она высказала мнение, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые с ним борются. Текст выступления был перепечатан изданием "Псковская лента новостей".

Сотрудники полиции 6 февраля провели обыск в доме журналистки. Позднее, по информации издания "Медиазона", силовики осмотрели студию радиостанции "Эхо Москвы в Пскове", где выступала журналистка, и потребовали изъять файлы с записью передачи.

СМИ предписали выплатить крупные штрафы

Мировой судья признала филиал радиостанции в Пскове ответственным за "производство либо выпуск продукции СМИ, содержащей публичные призывы к терроризму либо оправдывающей терроризм". Радиостанцию обязали выплатить штраф в 150 тысяч рублей, "Псковскую ленту новостей" - 200 тысяч рублей.

Светлана Прокопьева работала в "Псковской правде", была главным редактором газеты "Псковская губерния". Она также внештатно сотрудничает с "Радио Свобода" и радиостанцией "Эхо Москвы в Пскове".

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