 В еврозоне значительно ухудшился деловой климат | Новости из Германии о Европе | DW | 02.08.2018

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Европа

В еврозоне значительно ухудшился деловой климат

В третьем квартале 2018 года показатель деловых настроений резко снизился из-за конфликта с США вокруг таможенных пошлин и протекционизма.

Колючая проволока в порту Гамбурга

На фоне конфликта с США вокруг торговых ограничений значительно ухудшился деловой климат в еврозоне. В третьем квартале 2018 года индекс деловых настроений, составляемый Институтом экономических исследований ifo, снизился на 11,5 пункта до 19,6 пункта. В то время как текущую ситуацию опрошенные эксперты считают лишь немногим менее благоприятной, чем в предыдущем квартале, перспективы на ближайшие месяцы они оценивают значительно менее оптимистично, сообщил институт в четверг, 2 августа.

Показатель деловых настроений в отношении ближайших месяцев снизился до наиболее низкого значения с конца 2012 года. "Это указывает на ослабление конъюнктуры в еврозоне", - заявил глава ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest).

Ухудшение деловых настроений в пяти крупнейших экономиках

При этом деловые настроения ухудшились в пяти крупнейших экономиках еврозоны. "В особенности в Германии, Италии и Нидерландах эксперты резко снизили свои прогнозы", - указал далее Фюст. При этом текущая ситуация в Германии и Нидерландах оценивается положительно.  Во Франции и Испании данный показатель также остается на положительном уровне, в Италии он значительно снизился.

Контекст

Кроме того, впервые с конца 2012 года эксперты вновь ожидают стагнации инвестиций в еврозоне. "Ведущиеся в настоящее время дебаты о таможенных сборах и протекционизме привели к значительному ухудшению ожиданий в сфере экспорта", - отметил глава ifo.

Индекс деловых настроений ifo основывается на проводимом четыре раза в год опросе 367 экспертов.

1 июня вступили в силу американские пошлины на сталь и алюминий из Европы, соответственно, в 25 и 10 процентов. Они затрагивают ввозимые из Европы товары на общую сумму 6,4 млрд евро. В ответ Евросоюз обложил ввозными пошлинами некоторые товары из США.

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    Автор: Томас Кольман


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Контекст

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

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