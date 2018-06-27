 В ДТП на юге Германии погиб один и пострадали 30 человек | Новости из Германии о Германии | DW | 27.06.2018

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Германия

В ДТП на юге Германии погиб один и пострадали 30 человек

Пассажирский автобус совершил наезд на мусоровоз на скоростной магистрали. Причины аварии пока неизвестны.

Дорожный знак с надписью авария

Один человек погиб и около 30 получили травмы различной тяжести в результате автомобильной аварии, произошедшей ранним утром в среду, 27 июня, на юго-западе Германии.

Пассажирский автобус с пенсионерами из Баварии, ехавший из Байройта в направлении швейцарского Базеля, совершил наезд на мусоровоз на скоростной магистрали А5 неподалеку от Карлсруэ, сообщил представитель полиции. По его данным, пока неизвестно причина аварии.

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    Автор: Максим Нелюбин


 

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