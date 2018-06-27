В ДТП на юге Германии погиб один и пострадали 30 человек

Один человек погиб и около 30 получили травмы различной тяжести в результате автомобильной аварии, произошедшей ранним утром в среду, 27 июня, на юго-западе Германии.

Пассажирский автобус с пенсионерами из Баварии, ехавший из Байройта в направлении швейцарского Базеля, совершил наезд на мусоровоз на скоростной магистрали А5 неподалеку от Карлсруэ, сообщил представитель полиции. По его данным, пока неизвестно причина аварии.

Смотрите также:

Как паркуются в Германии Согласно данным исследования компании Inrix, по количеству штрафов за неправильную парковку на душу населения в Германии лидирует Штутгарт - 1,5 штрафа в год. Далее в первой пятерке - Франкфурт-на-Майне (1,39), Кельн (1,34), Берлин (1,29) и Дюссельдорф(1,15).

Как паркуются в Германии Общие годовые суммы таких штрафов в крупных городах исчисляются миллионами. Например, в Гамбурге - около 20 миллионов евро, в Берлине - около 35 миллионов евро, в Лейпциге - около 4,5 миллиона евро.

Как паркуются в Германии В больших городах машины часто останавливаются или паркуются на дорожках для велосипедистов. Этому велосипедисту в Кельне такая ситуация надоела. Он решил ответить на неуважение "взаимностью": оставил свое транспортное средство на проезжей части - "Ненадолго в булочную".

Как паркуются в Германии Велосипедистам часто приходится идти на опасные маневры, чтобы объехать машины, оставленные на их дорожках или во втором ряду.

Как паркуются в Германии Водитель этого немецкого лимузина в Дюссельдорфе решил, что трамвай сможет его объехать.

Как паркуются в Германии На этой узкой улице в Берлине неправильно запаркованные машины помешали проезду пожарного автомобиля.

Как паркуются в Германии Эвакуатор в Германии - дорогое удовольствие. Может обойтись в 200 евро. Если повезет - в 100 евро. Плюс оплата времени на штрафной стоянке и самого штрафа за неправильную парковку.

Как паркуются в Германии Такой парковочный диск (Parkscheibe) должен быть в каждой машине. Главное, не забывать им пользоваться, если того требуют знаки.

Как паркуются в Германии Эта фотография была сделана во время акции против нарушителей правил парковки в Гейдельберге, где одну не по правилам оставленную машину облепили липкими листочками для заметок.

Как паркуются в Германии Во время протестной акции в Берлине в качестве подручного средства применили баллончик со взбитыми сливками. Важно использовать материалы, которые можно удалить, не повредив автомобиль. Иначе придется отвечать за причинение вреда чужому имуществу. Автор: Максим Нелюбин

