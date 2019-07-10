 В Донбасс за 150 евро: история наемника из Германии | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 11.07.2019

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Германия

В Донбасс за 150 евро: история наемника из Германии

Виновным в участии в вооруженном конфликте на востоке Украины признан гражданин ФРГ, выходец из Центральной Азии. DW рассказывает о фигуранте уголовного дела.

Кристоф Кёстер, прокурор по делу сотрудничавшего с сепаратистами Алекса Д. в земельном суде Дортмунда

Кристоф Кёстер, прокурор по делу сотрудничавшего с сепаратистами Алекса Д. у земельного суда Дортмунда

Сепаратистам на востоке Украины Алекс Д. помогал около двух лет. Когда он вернулся в Германию в 2016 году, его задержали, и вот, в среду, 10 июля, выходца из Киргизии с немецким паспортом признали виновным в подготовке "тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности".

Приговор за участие в войне на востоке Украины

Немецкие законы запрещают своим гражданам участвовать в военных конфликтах за рубежом. Но за свои противоправные приключения в Донбассе Алекс Д. отделался практически легким испугом: суд учел признание вины обвиняемым и назначил ему наказание в виде двух лет условно. Даже работу на мебельной фабрике в городке Лёне в земле Северный Рейн-Вестфалия Алекс надеется сохранить: это, как сказал подсудимый, его "шанс на нормальную жизнь".

В Донбассе он вел жизнь, по любым меркам, далекую от представлений о "нормальной". На фотографиях, приобщенных к уголовному делу, Алекс позирует то на танке, то с автоматом Калашникова, то рядом с людьми в военной форме. Что именно 43-летний Алекс делал почти два года в зоне конфликта, достоверно установить не удалось. Это и спасло его от тюрьмы.

Судьи на процессе против Алекса Д., обвиняемого в участии в вооруженном конфликте на востоке Украины. Земельный суд Дортмунда

Судьи на процессе против Алекса Д., обвиняемого в участии в вооруженном конфликте на востоке Украины, 8 июля 2019 года

Улик для более строгого приговора не хватило

В дортмундской прокуратуре не сомневаются: Алекс принимал непосредственное участие в боевых действиях. Но достаточно улик следователи в Германии найти не смогли. "На фотографиях мы видим обвиняемого со снайперской винтовкой. Он говорит, что только охранял больницу. Снайперская винтовка для этого не нужна", - заметил прокурор Кристоф Кёстер (Christoph Köster) в заключительном слове.

Уже после судебного заседания прокурор сказал корреспонденту DW, что подобные отговорки ему приходилось слышать раньше на подобных процессах: вернувшиеся из Сирии наемники ИГ тоже утверждают, что на фронт не шли, а только "помогали по хозяйству" и "мыли туалеты".

Алекс Д. утверждает, что поехал воевать из лучших побуждений - не мог смотреть на страдания детей. Скольким детям принес страдания он сам, неизвестно, но суд отнесся к словам бездетного подсудимого всерьез и обязал его пожертвовать 800 евро в пользу гуманитарной организации, помогающей детям в беде. Это - чувствительная сумма для человека, который, по собственным словам, получает на руки немногим больше 1100 евро в месяц, склеивая мебель.

Земельный суд Дортмунда

Земельный суд Дортмунда

Судьба переселенца: неустроенность, преступления, наркотики

Алекс Д. родился в 1975 году во Фрунзе - нынешней столице Киргизии Бишкеке. Окончил 8 классов, выучился на сантехника. Родители переехали в Германию в 1995 году, он - в 2001-м. Быстро устроиться по специальности не смог, немецкий язык знал плохо. "Запил, хотя раньше не пил так много, стал употреблять наркотики и все такие прочие вещи", - рассказал Алекс на суде. На счету уроженца Киргизии несколько преступлений в Германии: изнасилование, побои, вымогательство.

В августе 2014 года он через Россию отправился на восток Украины. Начавшийся конфликт Алекс, чей отец - украинец, "принял близко к сердцу" и "посчитал своим гражданским долгом помочь". В Донбассе наемник примкнул к бригаде Кальмиуса. Это малоизвестное военное формирование сепаратистов, но его бойцы участвовали в самых крупных боевых столкновениях на востоке Украины: битве при Иловайске летом 2014 года и в Дебальцево - зимой 2015-го. Алекс говорит, что то, что он увидел в зоне конфликта, "невозможно представить тем, кто живет мирной жизнью".

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Украинские военные, выжившие под Иловайском, а также родственники погибших и правозащитники, раскритиковали выводы Главной военной прокуратуры Украины о причинах этой трагедии. (17.08.2017)

Сколько платили наемнику из Германии? Немного.

Вернулся в Германию уроженец Киргизии с немецким паспортом якобы потому, что в "ДНР" разочаровался: "Пока одни набивают себе карманы, другие уходят на смерть", - объяснил решение подзащитного адвокат Штефан Шлютер (Stefan Schlüter). Сам Алекс карманы не набивал: наемнику из Германии платили, как он заявил на суде, 150 евро в месяц. В последнем слове он заявил, что, находясь на востоке Украины, "многое понял" и сегодня стыдится "некоторых собственных поступков".

То ли раскаиваясь, то ли по наивности (как предположил прокурор) Алекс не попытался даже скрыть, откуда приехал: сотрудники силовых ведомств в аэропорту сами обратили внимание на крепко сложенного мужчину в военной форме с полевым рюкзаком, а после задержания он предъявил им выданный непризнанными властями "ДНР" паспорт…

Минюст ФРГ не выдал разрешение прокуратуре преследовать участника военного конфликта на востоке Украины по статье "участие в террористической организации" - к разочарованию прокурора Кёстера: "Не то - сидеть бы вам не в этом зале, а в высшем земельном суде (суд следующей инстанции. - Ред.), и условным сроком дело бы для вас не ограничилось".

Случай Алекса Д. - второй, когда в Германии уголовному преследованию подвергаются участники вооруженного конфликта на востоке Украины. В феврале 2019 года суд Мюнхена осудил на два года и три месяца Сергея Киселева, племянника генерального директора "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. В настоящее время он отбывает срок наказания.

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