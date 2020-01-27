 В день 75-летия освобождения в Освенциме почтили память его жертв | Новости из Германии о Европе | DW | 27.01.2020

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Европа

В день 75-летия освобождения в Освенциме почтили память его жертв

В записи, внесенной им в гостевую книгу мемориального комплекса на территории бывшего нацистского лагеря смерти Освенцим, президент Германии назвал этот лагерь "местом ужаса и немецкой вины".

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бывшем нацистском лагере смерти Освенцим

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бывшем нацистском лагере смерти Освенцим

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в понедельник, 27 января, принял участие в памятных мероприятиях по случаю 75-летней годовщины освобождения Освенцима. В речи, произнесенной главой германского государства на территории бывшего нацистского лагеря смерти, Штайнмайер предостерег от возрождения идеи национализма и призвал воспринимать историю как предостережение будущим поколениям.

Выступая перед участниками памятной церемонии, политик частично повторил мысли, высказанные им 23 января на международной конференции Всемирного форума памяти Холокоста в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме. "Сегодня мы наблюдаем другие времена, другие слова, другие поступки", - сказал он, добавив, что при всем этом у него все же иногда возникает впечатление, что "зло еще не умерло".

По словам Штайнмайера, концентрационный лагерь Освенцим - это "предостережение нам о том, чтобы мы сохраняли память и были готовы здесь и сейчас".  

Штайнмайер призвал противиться зачаткам возрождающегося национализма

Кроме того, президент Германии и его супруга Эльке Бюденбендер (Elke Büdenbender) внесли запись в гостевую книгу мемориала.

"Освенцим - это место ужаса и немецкой вины. "Именно немцы унижали, пытали и убивали других людей. Мы знаем, что произошло, и мы должны знать, что это может случиться вновь", - написал глава ФРГ.

Контекст

"Тот, кто знает путь к варварству Освенцима, должен противиться  его зачаткам. Это часть ответственности, под которой нельзя подвести итоговую черту", - отметил Штайнмайер.

Бывшие узники Освенцима

Ранее участники памятных мероприятий, в числе которых было более 200 выживших узников лагеря, возложили венки у "черной стены" в Освенциме, где были расстреляны тысячи заключенных.

Многие из оставшихся в живых в знак памяти о лагерной одежде в сине-белую полоску облачились в головные уборы этих цветов. "Мы хотим, чтобы следующее поколение знало, через что мы прошли, и чтобы это никогда больше не повторилось", - сказал один из бывших узников лагеря 93-летний Давид Маркс. В годы Холокоста он потерял около 35 родственников.

В отличие от пятого Всемирного форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, в работе которого на минувшей неделе приняли участие президент Израиля Реувен Ривлин, председатель израильского правительства Биньямин Нетаньяху, а также главы государств и правительств около 50 стран, в том числе России и Франции, в центре внимания в ходе траурных мероприятий в Освенциме находятся не политики, а бывшие заключенные. Несколько бывших узников Освенцима сопровождали и Франка-Вальтера Штайнмайера во время его визита в бывший лагерь смерти.

Лагерь смерти Освенцим

В концентрационном лагере Освенцим, созданном немецкими нацистами на территории оккупированной Польши, во время Второй мировой войны погибло более миллиона мужчин, женщин и детей, в основном евреев. Их большая часть была отравлена в газовых камерах или расстреляна. Многие погибли также от последствий тяжелой работы и истощения.

Освенцим был крупнейшим концентрационным лагерем во время Второй мировой войны и поэтому воспринимается сегодня многими как символ Холокоста. Красная армия  освободила Освенцим 27 января 1945 года.

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  • Ворота с надписью ''Труд освобождает''

    Лагерь смерти Освенцим

    Ворота с надписью "Труд освобождает"

    Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из отрядов "Мертвая голова".

  • В лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одной из камер

    Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

    Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Печи в одном из крематориев

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 18:03

Правда об Освенциме - воспоминания бывших узников самого страшного нацистского лагеря смерти

Контекст

Лагерь смерти Освенцим

В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни. Увидев бараки, печи, в которых сжигали трупы отравленных газом людей, фотографии истерзанных голодом и издевательствами узников, вы не забудете Освенцим никогда. (27.01.2020)  

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Правда об Освенциме - воспоминания бывших узников самого страшного нацистского лагеря смерти  

Освобождение Освенцима в 1945 году: воспоминания офицера Красной армии о нацистском лагере смерти  

“Мы стали безликими”: бывшая узница Освенцима о своем детстве  

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