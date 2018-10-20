 В день выборов в Афганистане погибли десятки человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

В день выборов в Афганистане погибли десятки человек

Как минимум 15 человек погибли в Кабуле в результате самоподрыва смертника на избирательном участке. Среди погибших и гражданские лица, и полицейские. 

Место взрыва в Кабуле в день парламентских выборов 20 октября

Место взрыва в Кабуле в день парламентских выборов 20 октября

Всего 44 человека погибли и еще 238 человек получили ранения в результате взрывов в Афганистане, которые произошли в день парламентских выборов в стране в субботу, 20 октября. Об этом сообщает местное информационное агентство "Пажвак" в своем Twitter.

Контекст

В Афганистане вокруг парламентских выборов предстоит баталия. Власть против оппозиции, талибы против всех. Будут ли ломать копья за их исход внешние игроки - США, Россия, Иран или Узбекистан? (07.10.2018)

На фоне сообщений об успехах весеннего наступления "Талибана" все понятнее желание стран-соседей Афганистана наладить контакты с радикальным движением. Помогут ли они стабилизации региона? (13.06.2018)

По меньшей мере 15 человек погибли в результате взрыва на избирательном участке в Кабуле в день парламентских выборов в субботу, 20 октября, пишет AFP. Взрыв устроил смертник. Среди погибших и гражданские лица, и работники избирательной комиссии, и полицейские. 

Граждане Афганистана 20 октября выбирают депутатов Народной палаты Национальной ассамблеи страны – то есть нижней палаты парламента. На 250 мест в ней претендуют более 2500 кандидатов. В день выборов за порядком в стране следят более 70 тысяч полицейских и военных.

Смотрите также:

  • Афганские крестьяне на поле, где растет опийный мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Лидер по производству опиума

    Более 90 процентов опиума, поступающего на мировой рынок, производится сегодня в Афганистане. В 2013 году опийным маком, из которого делают как опиум, так и героин, в стране было засеяно 209 тысяч гектаров.

  • В руках у человека опийный мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Новые посевы, бóльшие объемы

    В ноябре 2013 года Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (UNODC) обнародовало годовой отчет, в котором пришло к неутешительным выводам. Согласно отчету, объем произведенного в Афганистане опиума по сравнению с 2012 годом вырос почти на 50 процентов, достигнув 5,5 тыс тонн.

  • Афганцы на складе наркотиков, упакованных в пакеты

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Есть ли связь с выводом войск НАТО?

    В ООН предполагают, что существует связь между приведенными в докладе цифрами и запланированным на 2014 год выводом войск международной коалиции из Афганистана. Эксперты не исключают, что крестьяне расширяют посевы мака, чтобы подготовиться к временам политической и экономической нестабильности.

  • Афганский торговец наркотиками в Кабуле

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Почти миллиард долларов

    По оценкам Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, стоимость произведенного в 2013 году в Афганистане опиума составляет 950 млн долларов. Это соответствует 4 процентам ВВП страны.

  • Цветущий мак на поле

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Соблазн велик

    Несмотря на то, что посев опийного мака в Афганистане запрещен законом, искушение для местных крестьян велико: за килограмм этой сельхозкультуры дают до 150 долларов США. Попытки зарубежных экспертов-аграриев убедить крестьян перейти к возделыванию хлопка до сих пор не принесли результата. Причина - невысокая прибыль плюс проблемы со сбытом.

  • Афганские крестьяне на тракторах

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Проблемная провинция Гильменд

    Согласно отчету Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, почти половина выращенного в Афганистане в 2013 году опийного мака приходится на южную провинцию Гильменд, которая считается оплотом "Талибана". Местные власти пытаются противостоять выращиванию мака, позволяя себе уничтожать его посевы на полях и разрушать источники орошения земель.

  • Афганские крестьяне на полях, где растет опийный мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Безнадежное дело?

    Поддержку в борьбе с наркотиками Кабул получает также из Вашингтона. В начале 2013 года Афганистан и США подписали договор, по которому Кабул получит 250 млн долларов для улучшения работы судебных органов и полиции. Важную роль тут играет и борьба с посевами опийного мака. Тем не менее, по данным афганских властей, в 2011 году почти 200 тыс крестьянских хозяйств жили за счет его выращивания.

  • Растущий на полях мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Бизнес для "Талибана"

    Выгоду от торговли наркотиками извлекают и радикальные исламисты: как правило, крестьяне платят отчисления талибам, которые с помощью этих денег финансируют свою борьбу с правительством в Кабуле и войсками международной коалиции. Между тем до свержения режима талибов в 2001 году выращивание опийного мака в Афганистане было строго запрещено.

  • Накозависимые афганские дети

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Наркозависимые дети

    Большие объемы выпуска опиума и героина приводят к росту числа наркоманов. Наркотики в Афганистане не только производят, но и потребляют в крупных масштабах. По оценкам ООН, почти полмиллиона афганцев являются наркозависимыми, среди них 300 тысяч детей.

    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


Смотреть видео 05:26
Now live
05:26 мин

С какими чувствами уходит бундесвер из Афганистана

Контекст

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

В 2013 году в Афганистане резко выросло производство опиума. Причина тому кроется, в том числе, и в скором выводе войск международной коалиции, запланированном на 2014 год. (17.03.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

С какими чувствами уходит бундесвер из Афганистана  

США: непростой путь из Афганистана  

Можно ли назвать планы Трампа по Афганистану новыми?  

Также по теме

Afghanistan Anschlag Autobombe in Jalalabad

При взрыве в Кабуле погибли не менее 26 человек 16.06.2018

Неизвестный совершил самоподрыв во время празднования окончания Рамадана в Джелалабаде. Между тем режим перемирия между правительством Афганистана и "Талибаном" был продлен.

Explosion in Kabul

При взрыве в Кабуле погибли не менее 11 человек 04.01.2018

Неизвестный привел в действие взрывное устройство вблизи группы полицейских, следивших за порядком во время демонстрации в столице Афганистана. В результате погибли 11 и пострадали более 20 человек.

Anschlag in Kabul Afghanistan

При взрыве около здания МВД в Кабуле погибли более 90 человек 27.01.2018

Злоумышленник использовал машину скорой помощи, чтобы проехать на улицу, где расположены иностранные посольства, управление полиции и представительство ЕС.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

Медведев в одиночестве, или Как в Брюсселе прошел саммит АСЕМ  

Комментарий: Конец фартовости российской власти  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно