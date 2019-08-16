 В деле о протестах 27 июля появился новый фигурант | Новости из Германии о России | DW | 03.09.2019

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Россия

В деле о протестах 27 июля появился новый фигурант

Правоохранительные органы продолжают поиск и аресты участников протестов, которые, по их мнению, вступили в стычки с полицией. Очередным арестованным стал Эдуард Малышевский.

протесты 27 июля

Басманный суд Москвы в понедельник, 2 сентября, арестовал на два месяца Эдуарда Малышевского, который обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти во время несогласованной акции протеста 27 июля. По данным суда, ему вменяется в вину применение насилия, не опасного для жизни и здоровья сотрудника правоохранительных органов. Малышевский, отсидевший после 27 июля административный арест в 15 суток, стал 15-м фигурантом дела о протестах того дня.

Контекст

Разгон протестов в Москве в Германии считают эскалацией насилия со стороны силовых органов. Но власти России едва ли остановятся в преследовании несогласных, опасаются наблюдатели. (05.08.2019)

Никита Чирцов доставлен в ОВД Пресненского района Москвы. Активиста обвиняют в применении насилия к представителю власти. (02.09.2019)

Правоохранительные органы продолжают поиск и аресты участников акции 27 июля, вступавших, по их мнению, в стычки с полицией. Также 2 сентября стало известно о задержании 22-летнего Никиты Чирцова - его тоже обвиняют в применении насилия к представителю власти. Чирцова объявили в розыск, задержали в Минске и выслали в Россию, где, однако, не стали задерживать прямо в аэропорту.

В интервью интернет-изданию "Медиазона" Чирцов рассказал, что во время акции протеста в Москве 27 июля он вместе с еще одним человеком толкал забор, а затем убегал от полиции. "Собственно, меня стали сотрудники задерживать, я выставил руки и начал от них убегать. И все", - сказал он.

27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Демонстранты требовали, чтобы Мосгоризбирком зарегистрировал оппозиционных кандидатов в депутаты, отменив свое решение признать недействительными сотни подписей в их поддержку. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", обвиняемыми по которому проходят 15 человек.

Последняя акция оппозиции 31 августа прошла без задержаний.

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    Автор: Григорий Аросев


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