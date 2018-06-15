 В Грузии после протестов изменят избирательную систему | Новости из Германии о Европе | DW | 24.06.2019

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Европа

В Грузии после протестов изменят избирательную систему

На пропорциональную систему парламентских выборов страна перейдет уже в 2020 году, пообещал лидер правящей партии Бидзина Иванишвили.

Протестующие в Тбилиси

Протестующие в Тбилиси

Власти Грузии согласились выполнить часть требований, высказанных участниками массовых протестов, которые продолжаются уже несколько дней. Парламентские выборы в 2020 году будут проведены по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере, пообещал в понедельник, 24 июня, лидер правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.

По его словам, партия выступает с инициативой соответствующей реформы избирательного права в Грузии.

Первоначально планировалось, что на пропорциональную систему парламентских выборов страна перейдет в 2024 году. При этом избирательный барьер должен был составлять 5 процентов. Отмена барьера означает, что власти готовы дать шанс пройти в парламент всем политическим партиям, подчеркнул Иванишвили. По завершению текущей сессионной недели начнутся переговоры с парламентской и непарламентской оппозицией об изменении избирательной системы, отметил он далее.

Массовые протесты в Грузии

20 июня в Грузии начались массовые протесты, связанные с участием российской делегации в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке. При этом общеизвестно, что депутат-коммунист Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

Контекст

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В результате 5000 оппозиционных активистов у здания парламента в Тбилиси потребовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, на следующий день правящая партия Грузии отправила его в отставку. Вечером того же дня активисты вновь собрались у парламента с требованиями досрочного проведения парламентских выборов, которые назначены на следующий год, а также отставки главы МВД Георгия Гахарии. В столкновениях с протестующими полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули, пострадали около 240 человек.

В настоящее время в Грузии действует смешанная избирательная система, при которой 73 депутата из 150 выбираются по мажоритарной системе (по одномандатным округам), еще 77 - по пропорциональной (по партийным спискам). Переход на пропорциональную систему уже на ближайших парламентских выборах был одним из требований протестующих.

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    Автор: Анастасия Аринушкина


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Реакция Германии на протесты в Грузии

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Массовая акция протеста в Тбилиси

Причиной протестов 20 июня в Тбилиси стало выступление депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. (21.06.2019)  

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