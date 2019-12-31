 В Грецию и Северную Македонию поступил газ по ″Турецкому потоку″ | Новости из Германии о Европе | DW | 05.01.2020

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Европа

В Грецию и Северную Македонию поступил газ по "Турецкому потоку"

По словам главы болгарского "Булгартрансгаза" Владимира Малинова, началась поставка газа из "Турецкого потока" в Грецию и Северную Македонию.

газ из России

Российский газ по трубопроводу "Турецкий поток" начал поступать в Грецию и Северную Македонию. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщил исполнительный директор болгарского "Булгартрансгаза" Владимир Малинов в эфире местного радио BNR. Поставки для трех балканских стран теперь осуществляются через новую точку входа на болгарской территории – компрессорной станции "Странджа 2/ Малкочлар".

Глава "Булгартрансгаза" подчеркул, что в настоящий момент мощности "Трансбалканского газопровода" не задействованы, но София готова использовать их при необходимости.

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Контекст

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С 1 января 2020 года российский газ начал поступать в Болгарию через "Турецкий поток". Москве и Софии удалось договориться по газу в конце 2019 года. Ожидается. что Болгария ежегодно будет принимать около 2,9 миллиардов кубометров газа. Ранее российский газ шел в страны Южной Европы через Украину, Молдавию и Румынию. Ожидается, что доставка топлива по "Турецкому потоку" позволит Болгарии сэкономить около 35 миллионов евро в год за транзит и снизит цену для потребителей на 5 процентов.

Обе нитки газопровода "Турецкий поток" через Черное море уже построены и готовы к работе. Мощность каждой из них составит 15,75 миллиардов кубометров газа в год. Одна нитка предназначена для турецкого рынка, вторая - для Южной и Восточной Европы. Торжественная церемония открытия газопровода в Стамбуле запланирована на 8 января.

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    Автор: Андрей Гурков


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