 В гостинице в Одессе произошел сильный пожар | Новости из Германии об Украине | DW | 17.08.2019

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Украина

В гостинице в Одессе произошел сильный пожар

В результате возгорания в отеле в Одессе погибли восемь человек, пострадали еще десять. Огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров.

Brennende Streichhölzer (Bilderbox)

В результате сильного пожара в гостинице "Токио Стар" в центре Одессы погибли восемь и пострадали еще десять человек. Возгорание охватило площадь в 1000 квадратных метров, сообщили в субботу, 17 августа, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Пожар возник в 01:34 мск на втором этаже гостиницы, расположенной в самом центре города - по улице Водопроводная,1а.

К тушению были привлечены около 13 единиц спецтехники и порядка 65 спасателей. Семь человек были выведены из горящего здания силами Госслужбы по ЧС. Локализовать огонь удалось в 03:35, а ликвидировать - в 04:32 мск.

Находящееся поблизости трамвайное депо на время тушения было обесточено, передает местный интернет-портал Одесса 048.ua.

На месте работает оперативная группа ведомства по Одесской области. Причины ЧП устанавливаются. В ГСЧС пообещали в течение дня провести оперативный брифинг по ситуации. По предварительным данным, в отеле могли находиться около 200 человек. Были ли среди них граждане РФ, не уточняется. Личности погибших устанавливаются. 

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    Автор: Екатерина Венкина


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Ссылки в интернете

ГСЧС Украины

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Пожар в офисе "Мемориала" в Ингушетии – поджог?  

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