 В Госдуму РФ внесен законопроект об обнулении сроков Путина | Новости из Германии о России | DW | 17.11.2020

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Россия

В Госдуму РФ внесен законопроект об обнулении сроков Путина

Поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина ранее была внесена в Конституцию России по итогам всенародного голосования.

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин (фото из архива)

В Госдуму РФ внесен законопроект об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Госдумы "Система обеспечения законодательной деятельности" во вторник, 17 ноября.

В документе говорится, что требование, согласно которому гражданин РФ, дважды занимавший пост президента, не может избираться вновь, не распространяется на человека, занимавшего пост президента на момент вступления в силу соответствующих поправок к Конституции. Таким образом, эта норма позволяет Путину еще дважды баллотироваться на пост президента.

10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила внести в Основной закон поправку об обнулении президентских сроков, объяснив это необходимостью сохранения стабильности в стране. Конституционный суд РФ признал данную поправку законной. С 25 июня по 1 июля в РФ прошло всенародное голосование, по итогам которого в Конституцию были внесены ряд изменений, в том числе об обнулении президентских сроков. Законопроект был подготовлен во исполнение этой поправки.

Протесты против обнуления сроков для Путина

Поправки в Конституцию, позволяющие обнулить президентские сроки Владимира Путина, вызвали протесты оппозиции, которые прошли, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге.

Российские правозащитники в открытом письме назвали принятие поправок антиконституционным переворотом. А 192 депутата муниципальных образований и региональных парламентов из 26 регионов России накануне голосования по поправкам в основной закон подписали обращенное к гражданам России открытое письмо с призывом не соглашаться с изменением Конституции. По их убеждению, изменение Конституции РФ направлено на решение одной задачи - обеспечение пожизненной власти самого Путина и его группы. "Это изменение противоречит духу и букве действующей Конституции и принимается по абсолютно неконституционной процедуре, где каждое действие нарушает конституционные основы государства и демократические правила. По существу, мы имеем дело с попыткой государственного переворота", - говорилось в письме.

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    Автор: Сергей Елкин


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