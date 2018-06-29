 В городах России проходят митинги против пенсионной реформы | Новости из Германии о России | DW | 01.07.2018

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Россия

В городах России проходят митинги против пенсионной реформы

Жители десятков российских городов, не принимающих матчи ЧМ-2018, протестуют против повышения пенсионного возраста. Демонстрации организовали сторонники Алексея Навального.

Протесты против повышения пенсионного возраста в Краснодаре

Протесты против повышения пенсионного возраста в Краснодаре

В десятках городов России в воскресенье, 1 июля, проходят организованные оппозиционным политиком Алексеем Навальным митинги против повышения пенсионного возраста. В 39 городах организаторами или соорганизаторами протестов выступили сторонники Алексея Навального, написал оппозиционный политик в своем микроблоге в Twitter. Демонстранты вышли на улицы, в частности, в Иркутстке, Владивостоке, Оренбурге, Краснодаре, Омске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Архангельске, сообщают Навальный и его сторонники.

В ряде городов митинги проводят партии "Яблоко", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР, Партия дела, Партия ростя, профсоюзы и другие организации. Многие демонстранты также выступают против коррупции среди чиновников в Кремле, требуют сменяемости власти и решения своих отдельных региональных проблем.

Портал правозащитного проекта "ОВД-Инфо" сообщает о задержаниях в ряде городов. Так, в Кургане после акции в полицию доставлены трое активистов, державшие в руках макеты телевизоров, на которых были показаны передачи федеральных каналов. В Саратове задержаны двое участников митинга, в Пензе - один. В Москве в отдел полиции доставлена участница одиночного пикета против пенсионной реформы на Пушкинской площади. Некоторые из протестующих задержаны в связи с участием в организованной Навальным акции "Он нам не царь" 5 мая.

Самая массовая акция протеста - в Омске

Одной из самых массовых акций стал протест в Омске, в котором приняли участие, по разным оценкам, 3-5 тысяч человек. В Челябинске, по данным участников, на протест вышли около 2 тысяч человек. В большинстве остальных городов на улицы вышли по несколько сотен протестующих. В ряде городов митинги не были согласованы с властями, но, несмотря на это, задержаний зафиксировано не было.

Между тем штаб Навального в Омске сообщил в Twitter, что администрация города "пригнала автобусы, чтобы помешать митингу". Затем активисты сообщили, что организаторы митинга Татьяна Нагибина из "Яблока" и Игорь Басов из партии ПАРНАС "не дали выступить спикерам от штаба (Навального. - Ред.), несмотря на договоренности", и опубликовали видео с удалением со сцены координатора штаба Ольги Картавцевой.

О попытке помешать митингу сообщил также глава штаба Навального в Якутске Анатолий Ноговицын. По его словам, организаторы мероприятия "городская среда", проводимого мэрией Якутска, решили помешать митингу, включив музыку.

Акции протеста в городах проведения матчей ЧМ-2018 запрещены

Контекст

Пенсионная реформа в России на самом деле - не реформа, а банальное наполнение госбюджета за счет граждан, комментирует повышение пенсионного возраста политолог Иван Преображенский. (15.06.2018)

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14 июня российское правительство одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста, который затем был направлен в Госдуму. Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин - с 55 до 63 лет к 2034 году.

Несколько дней спустя оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении 1 июля акций протеста против реформы пенсионной системы в городах РФ, не принимающих мундиаль. "Путин и Медведев собираются повысить пенсионный возраст и ограбить несколько десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы". Мы, граждане России, считаем это решение полностью антинародным и преступным", - сказано в сообщении на странице Навального в соцсети "В контакте".

В мае 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий особые меры безопасности на время проведения ЧМ. В Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае и еще в ряде областей места для проведения собраний и митингов, не связанных с турнирами, определяют МВД и Федеральная служба безопасности.

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    Автор: Владимир Дорохов


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После выборов власть озаботилась пенсионным возрастом

Контекст

Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

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