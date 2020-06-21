 В Глазго неизвестный ранил ножом несколько человек | Новости из Германии о Европе | DW | 26.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В Глазго неизвестный ранил ножом несколько человек

Несколько человек пострадали в Глазго в результате ножевой атаки неизвестного. Полиция оцепила несколько улиц.

Глазго, на месте преступления

Глазго, на месте преступления

В результате нападения с ножом близ гостиницы Park Inn в шотландском Глазго пострадали шесть человек. Сообщается как минимум о трех погибших в результате инцидента. Во второй половине дня в пятницу, 26 июня, в центре города были перекрыты несколько улиц.

Полиция сообщила об инциденте в Twitter, призвав население не подходить к улице Вест-Джордж-стрит, однако добавив, что ситуация находится под контролем и никакой опасности для жителей нет.

Позднее заместитель главы полиции Шотландии Стив Джонсон заявил, что нападавший застрелен полицейскими. По его словам, шесть человек доставлены в больницы.

Британские медиа пишут, что сотрудники силовых структур штурмовали одно из зданий в Глазго.

По данным полицейского профсоюза, ранения получил один из сотрудников правоохранительных органов. Стив Джонсон указал, что он находится в критическом, но стабильном состоянии.

Новость дополняется.

Смотрите также:

  • Мюнхен, 22 июля 2016 г.

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Торговый центр Olympia под ударом

    Примерно в 17:50 по местному времени преступник открыл огонь по посетителям мюнхенского торгового центра Olympia. Он находится в 6 остановках метро от главного железнодорожного вокзала города.

  • Мюнхен, 22 июля 2016 г.

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Экстренная эвакуация

    Посетители торгового центра были в срочном порядке эвакуированы. Некоторые сотрудники Olympia прятались в самóм здании.

  • Мюнхен, 22 июля 2016 г.

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Полиция в деле

    Полиция, сразу прибывшая на место преступления, оцепила здание. В связи с преступлением в город ожидается прибытие отрядов спецназначения из различных федеральных земель, включая элитное подразделение GSG9.

  • Мюнхен, 22 июля 2016 г.

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Территория оцеплена

    Территория вокруг торгового центра была оцеплена. В связи со стрельбой в Olympia в Мюнхене было объявлено особое положение.

  • Deutschland Öffentliche Vehkehrsmitteln in München sind eingestellt

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Общественный транспорт прервал работу

    Из-за стрельбы в городе было полностью перекрыто движение общественного транспорта.

  • Мюнхен, 22 июля 2016 г.

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Не исключен теракт

    Следственные органы не исключают, что может идти речь о теракте. Однако к вечеру 22 июля официальных данных о квалификации преступления как теракт не поступало.

  • Мюнхен, 22 июля 2016 г.

    Выстрелы в Olympia: нападение в Мюнхене

    Трое лиц, вооруженных длинноствольным оружием

    По сообщению полиции, в Мюнхене сложилась "острая ситуация в связи с террористической угрозой". Ведется розыск трех лиц, вооруженных длинноствольными стрелковым оружием.


Смотреть видео 02:17

Наезд на карнавальное шествие в Фолькмарзене - мотивы неизвестны

Контекст

В Лондоне застрелен напавший на людей мужчина

Полиция квалифицирует инцидент в районе Стретем как террористический акт. Мужчина, ранивший нескольких прохожих ножом, застрелен. (02.02.2020)  

В Бельгии женщина напала с ножом на прохожих

В бельгийском городе Гент женщина ранила ножом двух прохожих. По заявлению местных властей, первоначально нет причин полагать, что нападение имеет террористическую подоплеку. (03.02.2020)  

В отношении лондонского преступника открыто расследование

В понедельник состоится первое заседание по делу о нападении в Лондоне. 29-летнего Салиха Хатера обвиняют в покушении на убийство. (19.08.2018)  

Также по теме

UK Vorfall in Reading | Mehrere Menschen in Park mit Messer veletzt

Полиция признала нападение с ножом в Рединге терактом 21.06.2020

В британском Рединге 20 июня мужчина набросился с ножом на гуляющих в парке, в результате три человека погибли. Расследование поручено Национальному антитеррористическому управлению.

UK Vorfall in Reading | Mehrere Menschen in Park mit Messer veletzt

В Великобритании три человека стали жертвами нападения с ножом 21.06.2020

Британская полиция опровергла сообщения СМИ, что инцидент в городе Рединге, в результате которого погибли три человека, являлся терактом.

China Krankenwagen in Peking

40 человек ранены в результате нападения на школу в Китае 04.06.2020

Мужчина с ножом ворвался в начальную школу на юге страны и ранил детей и учителей.

Реклама

Самые читаемые

"Северный поток - 2": в ФРГ рассматривают возможность совместного ответа ЕС на санкции США  

Почему не все в Испании рады минимальной жизненной ренте  

Тихановская об угрозах, отношении к Лукашенко и снятии в пользу Бабарико  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно