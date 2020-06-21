В Глазго неизвестный ранил ножом несколько человек

В результате нападения с ножом близ гостиницы Park Inn в шотландском Глазго пострадали шесть человек. Сообщается как минимум о трех погибших в результате инцидента. Во второй половине дня в пятницу, 26 июня, в центре города были перекрыты несколько улиц.

Полиция сообщила об инциденте в Twitter, призвав население не подходить к улице Вест-Джордж-стрит, однако добавив, что ситуация находится под контролем и никакой опасности для жителей нет.

Позднее заместитель главы полиции Шотландии Стив Джонсон заявил, что нападавший застрелен полицейскими. По его словам, шесть человек доставлены в больницы.

Британские медиа пишут, что сотрудники силовых структур штурмовали одно из зданий в Глазго.

По данным полицейского профсоюза, ранения получил один из сотрудников правоохранительных органов. Стив Джонсон указал, что он находится в критическом, но стабильном состоянии.

Новость дополняется.

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