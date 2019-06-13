 В Германию вновь поступает нефть по ″Дружбе″ | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 17.06.2019

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Экономика

В Германию вновь поступает нефть по "Дружбе"

Поставки нефти, прерванные в конце апреля из-за загрязнения трубопровода хлоридами, возобновились в ночь с 16 на 17 июня, сообщило DW отраслевое объединение MWV.

Надпись на трубе: Дружба

Надпись на оборудовании нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте

Поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", прерванные в конце апреля из-за попадания в него хлоридов, возобновились в ночь с 16 на 17 июня, но пока не в полном объеме, сообщил DW в понедельник пресс-секретарь Объединения предприятий нефтеперерабатывающей промышленности (MWV) Александер фон Герсдорфф (Alexander von Gersdorff). Он пояснил, что "обычно нефтепроводу нужно несколько дней, чтобы войти в обычный режим работы". 

Немецкие НПЗ очень скупо информировали о ЧП

По данным MWV, кондиционное сырье уже поступило на нефтеперерабатывающий завод PCK, расположенный в городе Шведте на границе с Польшей. "Через несколько дней он сможет работать в полную силу", - подчеркнул Александер фон Герсдорфф. Совладельцами этого НПЗ являются российская компания "Роснефть" и британо-нидерландский концерн Shell.

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MWV пока не располагает информацией о том, дошла ли кондиционная нефть до Лойны, где находится второй восточногерманский НПЗ, работающий на сырье из "Дружбы". Нет данных и о том, когда он сможет работать в полную мощность.

Владелец этого НПЗ, французский концерн Total, 17 мая после публикаций в СМИ признал, что из-за загрязненной нефти ряд установок на заводе пришлось остановить "для технического контроля". Хлориды являются, особенно при нагревании, очень коррозийно-опасными. 29 мая глава Total Патрик Пуянне сообщил, что НПЗ в Лойне работает лишь вполовину своей мощности и что компания потребует компенсаций за очистку нефти из расчета 15 долларов за баррель. О каких объемах некондиционного сырья идет речь, он не уточнял.

Во время почти двухмесячного простоя нефтепровода "Дружба" немецкие НПЗ и их собственники очень скупо информировали общественность о масштабах этого ЧП и его возможных последствиях для Восточной Германии, где в конце мая начались перебои в снабжении нефтепродуктами. На сайте PCK остановка нефтепровода не упоминалась ни словом. О возобновлении его работы там тоже ничего не сообщается.

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    Автор: Андрей Гурков


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