 В Германии 50 тысяч человек протестуют против вырубки Хамбахского леса | Новости из Германии о Германии | DW | 06.10.2018

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Германия

В Германии 50 тысяч человек протестуют против вырубки Хамбахского леса

Накануне Высший административный суд федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия временно запретил концерну RWE вырубку деревьев в районе угольного разреза Хамбах.

Демонстрация в поддержку Хамбахского леса, 6 октября 2018 года

Демонстрация в поддержку Хамбахского леса, 6 октября 2018 года

Вблизи угольного разреза энергетического концерна RWE на западе Германии в субботу, 6 октября, проходит массовая акция в защиту Хамбахского леса. По данным организаторов, в согласованной с властями акции принимают участие около 50 тысяч человек. До сих пор это самая массовая демонстрация в рейнском регионе, сообщается на сайте организации экоактивистов Stop Kohle.

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В акции против добычи угля и вырубки Хамбахского леса принимают участие экологические организации Greenpeace, BUND, NaturFreunde Deutschlands, Campact. Настроение у собравшихся праздничное, так как накануне Высший административный суд федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия временно запретил концерну RWE вырубку деревьев в районе угольного разреза Хамбах - до тех пор, пока не будет принято решение по жалобе экологической организации BUND NRW на план работы буроугольного карьера RWE с 2018 по 2020 год.

Ранее экоактивисты в ответ на планы энергетического концерна начать вырубку части деревьев Хамбахского леса призвали к масштабной акции неповиновения и построили импровизированный лагерь прямо на деревьях. Административный суд Кельна, сославшись на требования противопожарной безопасности, принял решение о его сносе. Соответствующая полицейская операция была приостановлена из-за трагической гибели в журналиста, упавшего с висячего мостика, однако через некоторое время снос продолжили.

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    Автор: Анабела Линке, Виктор Вайц


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