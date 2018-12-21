 В Германии числятся пропавшими без вести 11 тысяч человек | Новости из Германии о Германии | DW | 24.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

В Германии числятся пропавшими без вести 11 тысяч человек

Более семи тысяч пропавших без вести моложе 18 лет, заявило Федеральное ведомство по уголовным делам. Около половины исчезнувших несовершеннолетних составляют беженцы без сопровождения взрослых.

Качели на детской площадке в Кельне

В Германии числятся пропавшими без вести 11 тысяч человек, свыше 7 тысяч из которых младше 18 лет. Об этом Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) сообщило в понедельник, 24 декабря. По его данным, около половины исчезнувших несовершеннолетних составляют  беженцы без сопровождения взрослых.

Контекст

Поисковая служба Красного Креста становится спасательным кругом для многих людей, чьи близкие пропали без вести - как в 1945-м, так и в 2018 году. В розыске находятся свыше 100 000 человек. (22.11.2018)

В Баварии арестовали подозреваемого в убийстве девочки, которое было совершено много лет назад. Как удается немецким следователям раскрывать столь давние преступления? (12.12.2018)

В частности, на 1 октября 2018 года в ФРГ числились пропавшими 3500 несопровождаемых мигрантов, 902 из них - моложе 13 лет. Однако точное количество установить затруднительно. В ряде случаев один и тот же беженец мог быть внесен в список несколько раз из-за различного написания имени. Кроме того, у мигрантов нередко отсутствуют необходимые документы.

Более 80% заведенных дел закрываются за месяц

Около 50% случаев исчезновения раскрываются в течение первой недели, отмечают в ведомстве по уголовным делам. За месяц закрываются свыше 80% заведенных дел. Лишь в трех процентах случаев люди числятся пропавшими без вести более одного года. В день ведомство обрабатывает от 250 до 300 случаев - в их число входят новые эпизоды исчезновения или закрытие старых дел.

Около половины пропавших без вести - дети и подростки. Их исчезновение можно объяснить разными причинами - проблемами в школе, в семье или в личной жизни. Однако нередко пропадают и пожилые люди.

 

Смотрите также:

  • Визит в Германию королевы Великобритании Елизаветы II в 2015 году

    Техника на службе немецкой полиции

    Рассказ о полицейской технике в Германии мы начнем с почетного эскорта. Глав государств во время официальных визитов в ФРГ сопровождают 15 немецких мотоциклистов на BMW. Во время неофициальных - семь. Эскорты также положены по протоколу председателям иностранных парламентов, главам правительств и МИД - 3, 5 или 7 мотоциклов в зависимости от статуса визита.

  • Новые полицейские Опели в Бранденбурге

    Техника на службе немецкой полиции

    В качестве патрульных машин в Германии используются седаны, универсалы и микроавтобусы разных производителей. Основным цветом кузова долгое время был белый, но затем стали также заказывать машины серебристой лакировки, которые после обновления автопарка легче продать. Вторым цветом в комбиации раньше был зеленый, но затем в Германии перешли на синий - рекомендуемый в качестве стандартного в ЕС.

  • Porsche 924

    Техника на службе немецкой полиции

    Для скрытого патрулирования на автобанах полиция располагает специально оборудованными мощными автомобилями, способными угнаться за любой спортивной машиной. В потоке они - до поры, до времени - ничем себя не выдают. А вот времена, когда в Германии можно было увидеть такие полицейские Porsche, прошли. Этот списали в 2007 году. Впрочем...

  • Porsche Cayenne

    Техника на службе немецкой полиции

    ... Некоторые полицейские на таких машинах все же ездят, но только не настоящие, а несущие службу в популярном автодорожном сериале немецкой телекомпании RTL про спецотряд "Кобра 11" ("Alarm für Cobra 11"). Это спортивный кроссовер Porsche Cayenne.

  • Renault Twizy

    Техника на службе немецкой полиции

    В городах земли Северный Рейн - Вестфалия уже появились полицейские электромобили Renault Twizy. Предназначены они для курьерских поездок. Однако этими новинками мирового автопрома "электрификация" немецкой полиции не заканчивается.

  • Кассель

    Техника на службе немецкой полиции

    В некоторых городах Германии можно повстречать полицейских на электроскутерах - например, в гессенском Касселе.

  • Боркум

    Техника на службе немецкой полиции

    На этой фотографии - первый в Германии полицейский электроцикл модели Zero FX. Он используется на острове Боркум - популярном курорте на Северном море.

  • Дюссельдорф

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершая тему двухколесных транспортных средств, отметим, что в Германии также существуют специальные полицейские патрули на велосипедах. Многие немецкие велосипедисты ездят, как бог на душу положит, так что работы у служителей порядка хватает.

  • Один из вертолетов федеральной полиции

    Техника на службе немецкой полиции

    А теперь уходим в небо... В Германии насчитывается более сотни полицейских вертолетов. Большая часть находится в распоряжении федеральной полиции (Bundespolizei) - 62, остальные - в разных федеральных землях: например, восемь - в Баварии, шесть - в Баден-Вюртемберге, два - в Тюрингии...

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 01:05
Now live
01:05 мин

Борьба с преступностью или тотальная слежка: в Берлине тестируют систему распознавания лица

Контекст

Техника на службе немецкой полиции

Чем пользуется немецкая полиция, чтобы выполнять свои задачи? (04.06.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Резонансное убийство 14-летней Сюзанны в Германии  

Борьба с преступностью или тотальная слежка: в Берлине тестируют систему распознавания лица  

Неонацистский след в громком убийстве девочки в ФРГ  

Также по теме

DR Kongo Flüchtlingskinder

В Германии числятся пропавшими без вести почти 3500 детей беженцев 12.10.2018

С апреля по май 2018 года на германских границах был остановлен 381 ребенок, прибывший без сопровождения. В основном это дети из Афганистана и стран Африки.

Symbolbild Waffen Waffenhandel Waffenlieferung Rüstung Rüstungsexport

Немецкая полиция предлагает ЕС выкупить оружие в балканских странах 26.08.2018

Интерпол оценивает запасы стрелкового оружия в странах бывшей Югославии в 4 млн единиц. Правоохранители опасаются, что оно может оказаться в криминальном обороте.

Deutschland Symbolbild Anschlag auf Flüchtlingsunterkunft

В Германии почти втрое снизилось число нападений на общежития беженцев 12.10.2018

В 2017 году в ФРГ было зарегистрировано 312 нападения на места размещения беженцев. Это почти в три раза меньше, чем в пик миграционного кризиса три года назад.

Реклама

Самые читаемые

Как изменилась ситуация в РФ после кампании #ЯНеБоюсьСказать  

Цифровое телевидение: как его вводили в Германии и России  

Победитель Олимпиады в Лондоне попался на повторной допинг-пробе  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно