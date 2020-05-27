В Германии цветет 1000-летняя роза (фото)

Хильдесхайм • Согласно легенде, эта солнечная роза (она же - солнечный шиповник, а на немецком - Heckenrose) росла в этом месте уже более 1000 лет назад - еще до возведения первой часовни в 815 году.

В конце IX века здесь был заложен собор Вознесения Святой Марии, позже перестроенный и включенный в 1985 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве выдающегося примера романской архитектуры. В Хильдесхайме находится одна из старейших епископских кафедр Германии и хранится уникальная коллекция произведений искусства из бронзы.

Называют эту достопримечательность "1000-летней розой" - "1000-jähriger Rosenstock". Однако современные исследования показали, что возраст этого куста составляет не более семи столетий, что, впрочем, тоже впечатляет. Фотографии агентства dpa сделаны в Хильдесхайме в конце нынешнего мая.

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