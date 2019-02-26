В Германии цветет миндаль, и это очень красиво (фото)

Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе • В немецком винодельческом регионе Пфальц сейчас во всю цветет... миндаль. Посмотреть на это весеннее буйство природы сюда каждый год приезжают многочисленные туристы.
Миндаль используют для производства марципана, рецепт которого изобрели в немецком городе Любеке. В сезон цветения этих деревьев в некоторых регионах Германии проводятся специальные фестивали, в частности, в винодельческой деревне Гиммельдинген в Рейнланд-Пфальце, где сделаны эти фотографии. Здесь даже проложен миндальный маршрут для пеших прогулок - Mandelpfad.
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Германский винный путь - туристический маршрут в Пфальце
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Германский винный путь
Маршрут по Пфальцу
85-километровый туристический маршрут Германский винный путь (Deutsche Weinstraße), он же - Немецкая винная дорога, берет начало на границе с французским Эльзасом. Проходит по Пфальцу - второму по площади винному региону Германии после Рейнгессена. Первыми виноград здесь стали возделывать древние римляне две тысячи лет назад, оценившие местный солнечный и мягкий климат.
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Германский винный путь
От Рислинга до Кернера
На этом популярном туристическом маршруте расположено более четырех десятков городков и около полутора сотен живописных деревень. Среди возделываемых белых сортов - Рислинг, Мюллер-Тургау, Кернер, Сильванер и Граубургундер, среди красных - Португизер, Шпетбургундер и Дорнфельдер. Эта фотография сделана во время одного из винных праздников, которыми славится регион.
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Германский винный путь
Швайген-Рехтенбах
Начало Германского винного пути в Швайген-Рехтенбахе символически обозначают каменные ворота, возведенные в 1936 году, а на фотографии - информационно-туристический центр, открытый здесь в 1995 году.
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Германский винный путь
Сбор урожая
Самое интересное время в Пфальце - осенью в период сбора урожая. Однако здешние ландшафты располагают к прогулкам в любое время года. Гурманы могут по достоинству оценить превосходное качество региональной кухни под Рислинг или Сильванер - наиболее популярные здешние вина.
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Германский винный путь
Дёрренбах
Винодельческую деревушку Дёрренбах называют "Спящей красавицей Пфальца". Главная архитектурная достопримечательность - фахверковая ратуша, построенная в ренессансную эпоху. Здесь она изображена на старой фотографии 1965 года.
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Германский винный путь
Бирквайлер
Бирквайлер в 1985 году выиграл конкурс на право называться самой красивой деревней Германского винного пути. Это типичное винодельческое поселение Пфальца было основано семь веков назад. Местность идеально подходит для прогулок по виноградникам. В конце июня здесь проходит один из самых старых традиционных винных праздников этого региона.
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Германский винный путь
Винные королевы
Каждый год в Пфальце выбирают свою Винную королеву и сразу трех Винных принцесс. Начало традиции было положено в 1931 году. В первое время полномочия этих королев распространялись на всю Германию, но постепенно в других регионах стали выбирать и короновать своих собственных винных красавиц. На фотографии - королева 2018 года Инга Шторк.
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Германский винный путь
Немецкая Тоскана
Пфальц часто называют "Немецкой Тосканой". В любом случае, он вполне может конкурировать с ней по количеству солнечных часов в году - 1800. На фотографии - одно из винодельческих хозяйств около города Вахенхайм.
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Германский винный путь
Миндаль
Уже в марте воздух в Пфальце прогревается до температуры, необходимой для начала цветения миндаля. Осенью в пору сбора винограда здесь также созревают каштаны, которые обязательно нужно попробовать, как и знаменитый луковый пирог с молодым вином.
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Германский винный путь
Бад-Дюркхайм
В Бад-Дюркхайме проходит самый большой в мире винный праздник, в котором участвует до 600 тысяч человек. В этом месте также находится самая большая винная бочка Германии, хотя вино в нее никогда не наливали. Внутри разместился целый ресторан. Над городом расположен средневековый замок Харденбург.
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Германский винный путь
Винный погреб
Между бочками Туристы, путешествующие по Германскому винному пути, могут от начала до конца проследить процесс изготовления вина. От виноградников, сбора урожая, выжимки сока и вплоть до его розлива в бутылки. Стоит также заглянуть в одну из бочарных мастерских.
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Германский винный путь
Нойштадт
Завершим обзор Германского винного пути этой открыткой 1910 года. Город Нойштадт является одним из главных центров немецкого виноделия. В центре расположена оживленная рыночная площадь с барочной ратушей и готической церковью. Посетителям города также рекомендуется прокатиться по 13-километровой "Кукушкиной" узкоколейке - Kuckucksbähnel, а также посетить замок Хамбах.
Автор: Максим Нелюбин
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