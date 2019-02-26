 В Германии цветет миндаль, и это очень красиво (фото) | Кадр дня | DW | 22.03.2019

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Кадр за кадром

В Германии цветет миндаль, и это очень красиво (фото)

Так сейчас выглядят окрестности деревни Гиммельдинген в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Гиммельдинген, Рейнланд-Пфальц

Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе • В немецком винодельческом регионе Пфальц сейчас во всю цветет... миндаль. Посмотреть на это весеннее буйство природы сюда каждый год приезжают многочисленные туристы.

Гиммельдинген, Рейнланд-Пфальц

Миндаль используют для производства марципана, рецепт которого изобрели в немецком городе Любеке. В сезон цветения этих деревьев в некоторых регионах Германии проводятся специальные фестивали, в частности, в винодельческой деревне Гиммельдинген в Рейнланд-Пфальце, где сделаны эти фотографии. Здесь даже проложен миндальный маршрут для пеших прогулок - Mandelpfad.

Смотрите также: 
Германский винный путь - туристический маршрут в Пфальце

  • Пфальц

    Германский винный путь

    Маршрут по Пфальцу

    85-километровый туристический маршрут Германский винный путь (Deutsche Weinstraße), он же - Немецкая винная дорога, берет начало на границе с французским Эльзасом. Проходит по Пфальцу - второму по площади винному региону Германии после Рейнгессена. Первыми виноград здесь стали возделывать древние римляне две тысячи лет назад, оценившие местный солнечный и мягкий климат.

  • Собранный виноград

    Германский винный путь

    От Рислинга до Кернера

    На этом популярном туристическом маршруте расположено более четырех десятков городков и около полутора сотен живописных деревень. Среди возделываемых белых сортов - Рислинг, Мюллер-Тургау, Кернер, Сильванер и Граубургундер, среди красных - Португизер, Шпетбургундер и Дорнфельдер. Эта фотография сделана во время одного из винных праздников, которыми славится регион.

  • Швайген-Рехтенбах

    Германский винный путь

    Швайген-Рехтенбах

    Начало Германского винного пути в Швайген-Рехтенбахе символически обозначают каменные ворота, возведенные в 1936 году, а на фотографии - информационно-туристический центр, открытый здесь в 1995 году.

  • Сбор урожая

    Германский винный путь

    Сбор урожая

    Самое интересное время в Пфальце - осенью в период сбора урожая. Однако здешние ландшафты располагают к прогулкам в любое время года. Гурманы могут по достоинству оценить превосходное качество региональной кухни под Рислинг или Сильванер - наиболее популярные здешние вина.

  • Дёрренбах

    Германский винный путь

    Дёрренбах

    Винодельческую деревушку Дёрренбах называют "Спящей красавицей Пфальца". Главная архитектурная достопримечательность - фахверковая ратуша, построенная в ренессансную эпоху. Здесь она изображена на старой фотографии 1965 года.

  • Бирквайлер

    Германский винный путь

    Бирквайлер

    Бирквайлер в 1985 году выиграл конкурс на право называться самой красивой деревней Германского винного пути. Это типичное винодельческое поселение Пфальца было основано семь веков назад. Местность идеально подходит для прогулок по виноградникам. В конце июня здесь проходит один из самых старых традиционных винных праздников этого региона.

  • Инга Шторк (Inga Storck)

    Германский винный путь

    Винные королевы

    Каждый год в Пфальце выбирают свою Винную королеву и сразу трех Винных принцесс. Начало традиции было положено в 1931 году. В первое время полномочия этих королев распространялись на всю Германию, но постепенно в других регионах стали выбирать и короновать своих собственных винных красавиц. На фотографии - королева 2018 года Инга Шторк.

  • Вахенхайм

    Германский винный путь

    Немецкая Тоскана

    Пфальц часто называют "Немецкой Тосканой". В любом случае, он вполне может конкурировать с ней по количеству солнечных часов в году - 1800. На фотографии - одно из винодельческих хозяйств около города Вахенхайм.

  • Цветущие миндальные деревья

    Германский винный путь

    Миндаль

    Уже в марте воздух в Пфальце прогревается до температуры, необходимой для начала цветения миндаля. Осенью в пору сбора винограда здесь также созревают каштаны, которые обязательно нужно попробовать, как и знаменитый луковый пирог с молодым вином.

  • Винный праздник в Бад-Дюркхайме

    Германский винный путь

    Бад-Дюркхайм

    В Бад-Дюркхайме проходит самый большой в мире винный праздник, в котором участвует до 600 тысяч человек. В этом месте также находится самая большая винная бочка Германии, хотя вино в нее никогда не наливали. Внутри разместился целый ресторан. Над городом расположен средневековый замок Харденбург.

  • Винный погреб

    Германский винный путь

    Винный погреб

    Между бочками Туристы, путешествующие по Германскому винному пути, могут от начала до конца проследить процесс изготовления вина. От виноградников, сбора урожая, выжимки сока и вплоть до его розлива в бутылки. Стоит также заглянуть в одну из бочарных мастерских.

  • Нойштадт, 1910 год

    Германский винный путь

    Нойштадт

    Завершим обзор Германского винного пути этой открыткой 1910 года. Город Нойштадт является одним из главных центров немецкого виноделия. В центре расположена оживленная рыночная площадь с барочной ратушей и готической церковью. Посетителям города также рекомендуется прокатиться по 13-километровой "Кукушкиной" узкоколейке - Kuckucksbähnel, а также посетить замок Хамбах.

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

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Германский винный путь  

Ссылки в интернете

www.mandelbluete-pfalz.de

Миндальный маршрут

Аудио- и видеофайлы по теме

Цветущая сакура в Бонне  

Вино с любовью к дизайну  

Виноградник "Контрабас" - #DailyDrone  

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