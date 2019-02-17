 В Германии хотят отменить школьные отметки | Учеба | DW | 18.02.2019

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Учеба

В Германии хотят отменить школьные отметки

Не только хотят, но в Гессене уже отменили! Точнее, разрешили государственным школам отказаться от привычных оценок. Желающие есть. Но по этому поводу идут острые споры.

Как ставят оценки в школах Германии

В федеральной земле Гессен решили отказаться от традиционных оценок. Теперь государственные школы (их в земле почти 1800) могут, если захотят, отменить оценки и полностью перейти с "цифр" на подробные письменные характеристики. Исключение сделано только для старших классов гимназий, выпускники которых могут поступать в вузы, для чего им необходим средний балл аттестата.

Контекст

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Решение это вызвало в Германии острые споры.

Сторонники отмены оценок считают, что ставить их непедагогично, что деление учеников на успевающих и неуспевающих устарело, что плохие отметки отбивают у детей желание учиться... Кроме аргументов, так сказать, идеологических и психологических, они приводят и чисто практические. По мнению, например, Ильки Хоффман (Ilka Hoffmann), которая входит в правление профсоюза работников просвещения, письменная характеристика позволяет более нюансированно оценить успеваемость ученика, чем более или менее абстрактные баллы.

Младших школьников в Германии ругать не принято

В младших классах начальной школы, где отметок во многих федеральных землях Германии уже давно не ставят, это делается так. В характеристике после окончания учебного года или полугодия пишут: "Прошел курс природоведения". Или так: "Проявлял активность на уроках природоведения". Или даже так: "Выделялся своей активностью на уроках природоведения". Разница понятна?

В начальной школе у немцев не принято в этих итоговых характеристиках за что-либо ругать школьников, - только хвалить. Но родители прекрасно понимают, что означает, например, такая фраза: "Оживленно обсуждал с одноклассниками услышанное от учительницы на уроке географии". То есть, говоря ясным языком, болтал во время урока.

Подобные формулировки, с одной стороны, очень многое говорят об успеваемости и поведении школьников, убежден Флориан Кизер (Florian Kieser), который в течение нескольких лет был заместителем председателя Совета учащихся земли Баден-Вюртемберг. С другой - не отбивают у них охоту к учебе, не вводят их (и, что не менее важно, их родителей) в уныние из-за того, что у соседки по парте табель или аттестат лучше. "Дети должны стремиться улучшить знания, а не отметки, - подчеркивают сторонники отмены школьных оценок в Германии, - и не должны бояться получить четверку, пятерку или шестерку" (это самые плохие оценки в немецкой системе баллов).

Оценки и школа жизни

Так-то оно так, возражают им сторонники отметок, но почему мы все время говорим о плохих оценках? Ведь есть также хорошие и даже отличные! Они являются прекрасным стимулом для детей: есть к чему стремиться, подчеркивает президент Немецкого союза учителей Хайнц-Петер Майдингер (Heinz-Peter Meidinger). Тем лучше хочется написать следующую контрольную, если ты за предыдущую получил, скажем, тройку.

1 - по немецкой системе отличная оценка

"1" - по немецкой системе отличная оценка

Конкретные отметки показывают уровень знаний конкретного материала, убежден Майдингер, и нужно обязательно знать свои слабые стороны, чтобы усиленно заниматься именно ими. Так что отметки в школе - это вовсе не фактор устрашения, а просто-напросто ориентир в учебе, убеждены "традиционалисты". Что касается утверждений противников школьных оценок, что те, мол, слишком "давят" на "бедных учеников", то им возражают: подобное "давление" - гораздо мягче, чем во взрослой жизни, где тоже нужно добиваться успеха, стремиться к большему. Школа жизни - это ведь совсем не плохо.

Как бы там ни было, но образование в Германии, как и культура, - это прерогатива федеральных земель, то есть фактическая отмена школьных оценок в Гессене вовсе не обязательна в других немецких землях. И маловероятно, что где-то решат последовать примеру Гессена. Ведь судя по результатам социологического опроса, который только что провел институт изучения общественного мнения Emnid, в Германии 75 процентов выступают за то, чтобы оставить школьные оценки, и лишь 18 процентов хотят их отменить.

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    Автор: Инга Ваннер, Кейт Мюзер


Контекст

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Что едят немецкие первоклашки на завтрак? Какой ранец лучше выбрать? И для чего нужен "школьный кулек"?  

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