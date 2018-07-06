В Германии умер писатель и поэт Олег Юрьев

Известный русский поэт, прозаик и драматург Олег Юрьев скончался во Франкфурте-на-Майне в ночь на пятницу, 6 июля, на 59-м году жизни. Об этом написал в Facebook его друг, писатель Валерий Шубинский.

Уроженец Санкт-Петербурга, Юрьев эмигрировал в Германию в 1991 году. В ФРГ он приобрел известность после выхода в свет романов "Винета" и "Новый Голем, или Война стариков и детей". В 2010 году в Гейдельберге ему была присуждена Премия эмигрантской литературы имени Хильде Домин. По мнению членов жюри премии, произведения Юрьева "объединяют в себе гротескный юмор Гоголя со смелостью петербургского авангарда".

Олег Юрьев преподавал историю русской поэзии XX века в университетах США. Его пьесы ставились во многих странах, в том числе Германии, Швейцарии, Франции, Канаде и других.