 В Германии умер писатель и поэт Олег Юрьев | Новости из Германии о Германии | DW | 06.07.2018

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Германия

В Германии умер писатель и поэт Олег Юрьев

Во Франкфурте-на-Майне скончался русский писатель, лауреат гейдельбергской премии эмигрантской литературы Олег Юрьев. Ему было 58 лет.

Свеча

Известный русский поэт, прозаик и драматург Олег Юрьев скончался во Франкфурте-на-Майне в ночь на пятницу, 6 июля, на 59-м году жизни. Об этом написал в Facebook его друг, писатель Валерий Шубинский.

Контекст

Одной из самых престижных литературных премий Германии удостоена уроженка Ленинграда Ольга Мартынова. (19.02.2015)

С восхищением был принят на конкурсе имени Ингеборг Бахман отрывок из еще неопубликованного романа Ольги Мартыновой. Живущая в Германии писательница получила главную награду. (11.07.2012)

Уроженец Санкт-Петербурга, Юрьев эмигрировал в Германию в 1991 году. В ФРГ он приобрел известность после выхода в свет романов "Винета" и "Новый Голем, или Война стариков и детей". В 2010 году в Гейдельберге ему была присуждена Премия эмигрантской литературы имени Хильде Домин. По мнению членов жюри премии, произведения Юрьева "объединяют в себе гротескный юмор Гоголя со смелостью петербургского авангарда".

Олег Юрьев преподавал историю русской поэзии XX века в университетах США. Его пьесы ставились во многих странах, в том числе Германии, Швейцарии, Франции, Канаде и других.

 

 

Ссылки в интернете

Пост в Facebook Валерия Шубинского

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