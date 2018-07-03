В Германии украли статую рок-звезды

Известные музыканты - успешные художники

Боно

Никого нет неугомонней, чем Боно из ирландской рок-группы U2. Он не только певец, автор песен, гитарист и общественный деятель, который был посвящен в рыцари, но и художник. В 2003 году он проиллюстрировал книгу к симфонической сказке "Петя и волк", написанной Сергеем Прокофьевым. Затем рисунки были проданы с аукциона за 280 тысяч евро, которые ушли на благотворительность.

Автор: Антье Биндер, Вероника Прохорова