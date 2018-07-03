В Германии украли статую рок-звезды

Скульптуру из бронзы высотой 130 сантиметров похитили в минувшие выходные, но полиция сообщила о пропаже только сегодня.
Немецкий рокер Удо Линденберг (Udo Lindenberg) отметил в 2016 году свой 70-летний юбилей. На родине певца, в городе Гронау, в его честь была установлена бронзовая фигура. Преступники, которые ее украли, пока не найдены.
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Где оторваться под живую музыку
На знаменитой улице Репербан в Гамбурге появилась новая достопримечательность, посвященная легендарному рок-музыканту Удо Линденбергу.
Исполнилось 70 лет немецкому певцу, автору песен, легендарному рокеру Удо Линденбергу.
Немецкий рок-певец Удо Линденберг вновь принял участие в рождественской акции в поддержку детского фонда ООН - ЮНИСЕФ.