 В Германии ужесточают правила владения оружием | Новости из Германии о Германии | DW | 13.12.2019

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Германия

В Германии ужесточают правила владения оружием

Чтобы получить разрешение на оружие, нужно будет пройти проверку ведомства по охране конституции ФРГ. Закон об этом одобрил бундестаг.

Symbolbild Waffenrecht Deutschland Waffenbesitzkarte. (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

Германский бундестаг в пятницу, 13 декабря, одобрил законопроект, который ужесточает правила владения оружием. Так, будет расширен национальный реестр владельцев оружия.

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Власти также хотят ввести новые обязательства по регистрации для тех, кто поставляет и продает оружие и ограничить число патронов в обоймах. Для того, чтобы получить разрешение на оружие, теперь нужно будет пройти проверку Федерального ведомства по охране конституции (BfV).

Так депутаты бундестага хотят избежать того, чтобы оружие попадало в руки экстремистов и террористов. Первоначальный проект закона предусматривал, например, что стрелки-спортсмены должны будут регулярно доказывать, почему им нужно то или иное оружие. Против таких норм выступили спортсмены, охотники и коллекционеры.

В результате новый проект закона предписывает им после получения разрешения на оружие доказывать необходимость владения им сначала через пять, а потом через десять лет. После этого будет достаточно дать выписку о том, что человек, например, состоит в стрелковом союзе.

Теперь новый законопроект должен одобрить бундесрат, в который входят представители федеральных земель.

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